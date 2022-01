Bucurie la Boșcana – tractorul a ajuns acasă!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că în urma apelului lansat pentru aplicare la Programul „Diaspora Acasă

Reușește” – „DAR 1+3”, 74 de propuneri de proiect au fost depuse de către autoritățile publice locale și

care au obținut finanțare. Printre învingători a fost și Primăria comunei Boșcana cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice prin procurarea unui tractor multifuncțional” în valoare de 684 mii lei.

Din vară, de la lansare, până la finele anului 2021, au fost colectate surse financiare în valoare totală de 583004

lei. Din ea contribuţia Guvernului a fost de 250 mii de lei, PNUD (Fondul naţiunilor Unite pentru Populaţie) – 149707 mii lei, Administrația Publică Locală a alocat 130356 lei, băștinașii (cei de acasă și cei din diasporă) au adunat 47592,82 lei.

Pentru ca să fie procurat tractorul cu remorcă și freză, căuș, lopată, perie, ș.a. pentru Boșcana, în valoarea nominalizată mai sus, mai erau necesari încă 100996 lei, bani care urmau să fie colectaţi de la băștinașii

comunei, plecați peste hotare și cei rămași acasă. Însă, timp nu mai veam, așa că a fost procurat doar

tractorul Belarus 82.1 în valoare de 395 mii lei, remorca de 138 mii lei de la AgroPiese TGR Grup SRL, și lama

buldozer în valoare de 50004 mii lei de la „Lorascom” SRL.

Acest tractor va fi de folos pentru localitatea noastră, pentru colectarea și evacuarea deșeurilor, reparația drumurilor locale, alte servicii.

Ultima zi de luni a acestui an, anul 2021 a fost o zi minunată, cu zăpadă, cu cadouri și vești bune.

Seara de 27 decembrie 2021 va rămâne în memoria localnicilor ca și ziua în care tractorul a ajuns acasă,

în Boșcana.



Sincere mulțumiri tuturor finanțatorilor: Guvernului RM, PNUD Moldova, APL Boșcana, APL com. Stolnici jud. Argeș, Asociaţiei de Băștinași (AdB) „Boșcănenii de pretutindeni”, celor de acasă și de peste hotare, care au

contribuit la achiziţie!

Numai împreună cu dvs, prin implicare și contribuție, am reușit să realizăm diferite proiecte pentru bunăstarea cetățenilor.

Dragi Boșcăneni, toţi cei care au contribuit în măsura posibilităților, datorită DVS am reușit! Din toată inima vă

urez sărbători luminate, sănătate multă și binecuvântare în toate. La mulți ani!

Vă mulțumesc din suflet!

Aliona Vîntu, directoare executivă AdB „Boșcănenii de pretutindeni”