Boșcănenii dețin întâietatea

Etapa a VI-a campionatului raionului Criuleni la fotbal, desfășurată la 2 iulie 2023 a conturat poziția liderilor în clasament. Jucătorii de la ”Nistru” Boșcana au acumulat 15 puncte și dețin întâietatea. Le calcă pe urme însă cei de la „Olimpic”, Pașcani care au 13 puncte la activ și ”Haiduc” Dubăsarii Vechi cu 12 puncte. FC ”Tiras”, Criuleni are opt puncte. Fotbaliștii de la ”Eclipsa”, Corjova au făcut un salt și ca niște vecini buni, s-au apropiat de ”VIS”, Bălăbănești, având fiecare la activ câte 7 puncte. FC ”Real Succes” din Hîrtopul Mare se străduie să se impună prin joc activ, dar deocamdată are doar 4 puncte, iar Sparta”, Cimișeni – 3.

Campionatul 2023 este steril pentru jucătorii de la FC ”Onițcani” care nu au reușit deocamdată să înscrie nici un gol în poarta adversarilor.

Etapa VII a campionatului va avea loc pe data de 9 iulie 2023 cu următorul program:

Ora 11:00

FC “Sparta” Cimișeni – FC Onițcani, stadionul Cimișeni;

FC “Tiras” Criuleni – FC “Real Succes” Hîrtopul Mare, stadionul Criuleni;

Ora 18:00