Uncategorized

Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 februarie 2026
23 1 minut pentru citire

La 13 februarie 2026  primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat, acordurile de implementare a proiectului. 

 Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă de calitate.

Acordurile de implementre semnate de vicepremierul Bolea Vladimir, împreună cu reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, și cu primarii celor patru localități prevăd  instalarea a  6 sisteme modulare de tratare a apei potabile: Ciorescu – 1, Anenii Noi – 2, Mereni – 2, Boșcana – 1, produse de către compania BOSAQ BV din Belgia. 

Valoarea suportului financiar acordat APL sub formă de grant este de peste 141 mii euro pentru o instalație.

Primarul s. Boșcana , dna Viorica Stăvilă a comunicat pentru „Est-Curier” că apa filtrată  va fi distribuită prin intermediul unui chioșc, ce va fi amplasat în centrul satului, unde fluxul de trecători e mai mare și sătenii o vor procura. Deocamdată nu se știe prețul, acesta va fi calculat și aprobat ulterior de consilierii locali.

La Dubăsarii Vechi este la fel o gheretă de unde sătenii pot face rezerve de apă potabilă filtrată. Viceprimarul George Borș ne-a spus că instalația a fost donația unui antreprenor local  și că pensionarii, persoanele cu grad de dizabilitate, pot lua săptămânal gratis câte 40 litri de apă, prezentând la ghișeu bonul eliberat de Primărie. Ceilalți achită  1 leu litrul de apă.

 În următorii 2 ani, în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, urmează a fi instalate 85 de sisteme modulare de tratare a apei potabile, care vor asigura acces la apă potabilă pentru peste 55 mii de cetățeni.

 Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei, semnat în iunie 2025, prevede acordarea unui credit în valoare de 12 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 februarie 2026
23 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

O avocată și-a aflat sentința, după ce a fost inculpată pentru mai multe acte de trafic de influență

27 ianuarie 2026

Deputații din Gagauzia sunt convocați de urgență într-o ședință extraordinară

22 ianuarie 2026

Un program de asistență și consiliere în domeniul financiar pentru comunitățile locale

3 ianuarie 2026

Fără bani bugetari arși de Revelion

30 decembrie 2025
Back to top button