Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”

La 13 februarie 2026 primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat, acordurile de implementare a proiectului.

Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă de calitate.

Acordurile de implementre semnate de vicepremierul Bolea Vladimir, împreună cu reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, și cu primarii celor patru localități prevăd instalarea a 6 sisteme modulare de tratare a apei potabile: Ciorescu – 1, Anenii Noi – 2, Mereni – 2, Boșcana – 1, produse de către compania BOSAQ BV din Belgia.

Valoarea suportului financiar acordat APL sub formă de grant este de peste 141 mii euro pentru o instalație.

Primarul s. Boșcana , dna Viorica Stăvilă a comunicat pentru „Est-Curier” că apa filtrată va fi distribuită prin intermediul unui chioșc, ce va fi amplasat în centrul satului, unde fluxul de trecători e mai mare și sătenii o vor procura. Deocamdată nu se știe prețul, acesta va fi calculat și aprobat ulterior de consilierii locali.

La Dubăsarii Vechi este la fel o gheretă de unde sătenii pot face rezerve de apă potabilă filtrată. Viceprimarul George Borș ne-a spus că instalația a fost donația unui antreprenor local și că pensionarii, persoanele cu grad de dizabilitate, pot lua săptămânal gratis câte 40 litri de apă, prezentând la ghișeu bonul eliberat de Primărie. Ceilalți achită 1 leu litrul de apă.

În următorii 2 ani, în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, urmează a fi instalate 85 de sisteme modulare de tratare a apei potabile, care vor asigura acces la apă potabilă pentru peste 55 mii de cetățeni.

Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei, semnat în iunie 2025, prevede acordarea unui credit în valoare de 12 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”.