BNS testează cercetarea „Bunăstarea și securitatea femeilor” înainte de lansarea națională din 2026

În perioada 1-21 decembrie 2025, în Republica Moldova se pilotează cercetarea statistică „Bunăstarea și securitatea femeilor” (BSF).

Biroul Național de Statistică (BNS) explică că e un exercițiu esențial pentru testarea metodologiei, a chestionarului și a aplicației electronice ce vor sta la baza studiului național din 2026. Interviurile sunt realizate față în față, direct în gospodăriile populației, iar răspunsurile participantelor sunt înregistrate pe tablete.

Cercetarea se adresează femeilor și fetelor cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, obiectivul fiind colectarea unor date actualizate despre bunăstarea femeilor, experiențele lor în viața familială și profesională, precum și nivelul de securitate.

Informațiile obținute vor ajuta autoritățile să elaboreze politici eficiente pentru prevenirea și combaterea violenței, dar și să răspundă nevoilor reale ale diferitor grupuri de femei.

Studiul este realizat în conformitate cu metodologia armonizată a Eurostat, prevăzută în Manualul EU-GBV și bazată pe standardele Convenției de la Istanbul. Cercetarea contribuie la alinierea sistemului statistic național la cerințele europene, precum și la implementarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029.

În perioada 26-28 noiembrie, BNS a instruit 24 de operatoare de interviu, familiarizându-le cu instrumentele de colectare a datelor, conținutul chestionarului și modalitățile de gestionare a situațiilor sensibile. Sesiunile au inclus instruiri privind aspectele etice, siguranța participanților, comunicarea empatică și tehnicile de prevenire a non-răspunsurilor, astfel încât interviurile să se desfășoare în deplină confidențialitate și fără riscuri pentru respondente.

Rezultatele cercetării pilot vor permite producerea unor indicatori internaționali importanți, precum ODD 5.2.1 și ODD 5.2.2, privind violența fizică, sexuală și psihologică împotriva femeilor.

BNS încurajează femeile să participe la interviuri și să împărtășească sincer experiențele lor, subliniind că fiecare răspuns contribuie la o societate mai sigură și mai echitabilă.

Bărbații sunt îndemnați să susțină participarea femeilor la această cercetare esențială.