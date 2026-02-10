BNS comunică ce s-a ieftinit în 2026

La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au fost înregistrate la: ouă – cu 23,2%, fructe – cu 21,0%, ulei vegetal – cu 10,1%, pâine – cu 5,7%, lapte și produse lactate – cu 5,1%, legume – cu 3,5%, arată datele BNS. Zahărul a devenit mai ieftin cu 4,3%.

La mărfurile nealimentare, cel mai mult au crescut prețurile la încălțăminte – cu 5,3%, confecții – cu 5,1%, materiale de construcție – cu 4,1% și medicamente – cu 3,6%. Pe de altă parte, carburanții și combustibilii s-au ieftinit cu 5,1%.

În cazul serviciilor prestate populației, cele mai semnificative majorări față de ianuarie 2025 au fost înregistrate la apă potabilă și canalizare – cu 17,7%, alimentația publică – cu 11,8%, încălzire centralizată – cu 8,2% și transportul de pasageri – cu 7,5%. În același timp, prețurile la energia electrică s-au diminuat cu 1,6%, indică statisticile.

BNS mai notează că luna ianuarie 2026, comparativ cu decembrie 2025, a fost înregistrată creșterea prețurilor medii de consum cu 0,9%, sub nivelul marcat în Turcia (4,8%) și Georgia (1,2%), la nivelul inflației înregistrate în Republica Cehă (0,9%), și a depășit creșterea prețurilor marcată în alte țări analizate: Islanda (0,4%), Croația (0,3%), Cipru (-0,3%), Slovenia (-0,5%).

