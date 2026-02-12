Biserici de lemn din Republica Moldova au fost incluse într-un traseu turistic

Republica Moldova este partener în acest proiect prin intermediul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM), care propune un traseu religios național de 4–5 zile. Itinerarul include 10 mănăstiri ortodoxe din raioanele Călărași, Strășeni și Orhei și poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau cu mijloace de transport local. Scopul traseului este de a valorifica patrimoniul spiritual, natural și rural al regiunilor implicate.

Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează MOLDPRES.

Republica Moldova a aderat la această rută în 2021, punând la dispoziția vizitatorilor șapte biserici de lemn din raioanele Călărași, Briceni și Glodeni, inclusiv Biserica „Adormirea Maicii Domnului” de la Muzeul Satului, cea mai veche biserică de lemn de pe teritoriul țării.

Aceasta a fost construită în 1642, fără niciun cui, din stejari tăiați în Codrii Moldovei. La început a făcut parte din mănăstirea Hîrjauca. Ulterior, în anul 1821, biserica a fost demontantă și strămutată în satul Hirișeni(raionul Telenești), la o distanță rutieră de aproximativ 35 km. Acolo servit localnicilor mai bine de un secol, până în anul 1928, când în sat se construiește o nouă biserică, din piatră. Din acest moment biserica de lemn devine paraclis de cimitir, fiind practic abandonata și uitată. În anul 1998 acoperișul Bisericii de lemn construită cu mai bine de 350 de ani, se prabușește și timp de 12 ani este lăsată de izbeliște în fața stihiilor naturii.

Abia in 2010, dupa ani de negocieri, biserica de lemn intră în proces de demontare, iar ulterior de restaurare. Bârnă cu bârnă, Biserica “Adormirea Maicii Domnului” este reconstruită pe teritoriul Muzeului satului la doar câteva sute de metri de “Porțile Orașului” din Chișinău.

Alte obiective includ Biserica „Sfântul Nicolae” din Horodiște, Biserica „Sf. Dumitru” din Mândra, Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Hoginești, Biserica „Sfânta Treime” din Larga, Biserica de la Limbenii Vechi și Bisericile din Hincăuți, Rotunda și Târnova.

Aceste lăcașuri nu sunt doar monumente istorice, ci și martori ai tradițiilor locale și ai comunităților care le-au păstrat secole la rând. Turiștii pot descoperi arhitectura specifică bisericilor moldovenești din lemn, picturi murale, clopotnițe și elemente unice precum morminte medievale sau inscripții vechi.