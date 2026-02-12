CulturalEst-CurierSocial

Biserici de lemn din Republica Moldova au fost incluse într-un traseu turistic

Ruta a fost recunoscută la nivel european, obținând locul II în cadrul concursului „Destinații ale Turismului Cultural Durabil” organizat de Rețeaua Europeană pentru Turism Cultural, în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Turism. 

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 februarie 2026
29 2 minute pentru citire

Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează MOLDPRES.

Republica Moldova este partener în acest proiect prin intermediul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM), care propune un traseu religios național de 4–5 zile. Itinerarul include 10 mănăstiri ortodoxe din raioanele Călărași, Strășeni și Orhei și poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau cu mijloace de transport local. Scopul traseului este de a valorifica patrimoniul spiritual, natural și rural al regiunilor implicate.

Republica Moldova a aderat la această rută în 2021, punând la dispoziția vizitatorilor șapte biserici de lemn din raioanele Călărași, Briceni și Glodeni, inclusiv Biserica „Adormirea Maicii Domnului” de la Muzeul Satului, cea mai veche biserică de lemn de pe teritoriul țării.

Aceasta a fost  construită în 1642, fără niciun cui, din stejari tăiați în Codrii Moldovei. La început a făcut parte din mănăstirea Hîrjauca. Ulterior, în anul 1821, biserica a fost demontantă și strămutată în satul Hirișeni(raionul Telenești), la o distanță rutieră de aproximativ 35 km. Acolo servit localnicilor mai bine de un secol, până în anul 1928, când în sat se construiește o nouă biserică, din piatră. Din acest moment biserica de lemn devine paraclis de cimitir, fiind practic abandonata și uitată.
În anul 1998 acoperișul Bisericii de lemn construită cu mai bine de 350 de ani, se prabușește și timp de 12 ani este lăsată de izbeliște în fața stihiilor naturii.
Abia in 2010, dupa ani de negocieri, biserica de lemn intră în proces de demontare, iar ulterior de restaurare. Bârnă cu bârnă, Biserica “Adormirea Maicii Domnului” este reconstruită pe teritoriul Muzeului satului  la doar câteva sute de metri de “Porțile Orașului” din Chișinău.

Alte obiective includ Biserica „Sfântul Nicolae” din Horodiște, Biserica „Sf. Dumitru” din Mândra, Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Hoginești, Biserica „Sfânta Treime” din Larga, Biserica de la Limbenii Vechi și Bisericile din Hincăuți, Rotunda și Târnova.
Aceste lăcașuri nu sunt doar monumente istorice, ci și martori ai tradițiilor locale și ai comunităților care le-au păstrat secole la rând. Turiștii pot descoperi arhitectura specifică bisericilor moldovenești din lemn, picturi murale, clopotnițe și elemente unice precum morminte medievale sau inscripții vechi.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 februarie 2026
29 2 minute pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ

12 februarie 2026

Cooperare pentru siguranța cetățenilor, la Slobozia Dușca

12 februarie 2026

Au făcut averi pe seama celor ce fugeau de înrolare, din Ucraina. Vezi cu ce sume operau

12 februarie 2026

Și-a redobândit cetățenia, la 78 de ani. Vezi povestea Anei Mardari din Ohrincea

12 februarie 2026
Back to top button