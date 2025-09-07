Biserica poate contribui activ la unitatea comunităților din R. Moldova

Oficiala a declarat că Biserica rămâne una dintre instituțiile în care cetățenii au cea mai mare încredere și poate contribui activ la unitatea comunităților din R. Moldova, transmite MOLDPRES.

„Astăzi, întâlnindu-mă cu reprezentanții diferitor confesiuni religioase din Moldova, am înțeles că există o viziune comună: cu toții dorim ce e mai bun pentru oamenii acestei țări. Biserica rămâne una dintre instituțiile în care oamenii au cea mai mare încredere și, prin urmare, joacă un rol esențial în societatea noastră. Această contribuție este importantă și în contextul parcursului european al Moldovei. Uniunea Europeană înseamnă diversitate – de națiuni, limbi, religii – iar acest spirit de unitate în diversitate trebuie împărtășit și aici, acasă”, a declarat Marta Kos presei, în cadrul vizitei la mănăstirea Marta și Maria din Hagimus, raionul Căușeni.

Comisara a menționat că a discutat cu reprezentanți ai clerului, inclusiv cu cei doi Mitropoliți ÎPS Vladimir și ÎPS Petru, despre modul în care Biserica poate sprijini coeziunea socială, dincolo de patrimoniu sau de construcții, printr-un rol activ în viața comunității.

„Totodată, am vorbit despre cum Europa poate susține aceste eforturi prin proiecte concrete, care să ajute Moldova pe drumul său către Uniunea Europeană”, a menționat oficiala.

Referindu-se la zvonurile potrivit cărora aderarea la UE ar însemna „închiderea bisericilor”, Marta Kos a dezmințit ferm aceste afirmații: „Nimic nu poate fi mai fals. Dimpotrivă, valorile și tradițiile spirituale fac parte din identitatea europeană”.

Discuția s-a concentrat asupra parcursului european al țării, asupra provocărilor acestuia, dar și asupra oportunităților pe care Uniunea Europeană le oferă cultelor religioase, în special în domeniul protejării libertății religioase, al finanțării proiectelor de conservare și promovare a patrimoniului cultural și bisericesc și al consolidării unui rol activ al Bisericii în viața societății.

Marta Kos este la a treia vizită în Republica Moldova. În perioada 9-11 mai ea a vizitat mai multe localități de la nordul și sudul țării.