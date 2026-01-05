Biroul pentru Reintegrare anunță apelul pentru proiectele anului 2026. Vezi pe ce s-au dat bani în 2025

25 de mln de lei din bugetul de stat pentru anul 2026 (art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29 decembrie 2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 659-661, art. 800 din 31.12.2025) sunt rezervate pentru activitățile de reintegrare a țării. Distribuirea acestor bani are loc prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, după un concurs al proiectelor și selectarea celor eligibile.

În acest an, între 12 ianuarie și 27 februarie 2026, vor fi colectate propunerile de proiecte venite din partea autorităților publice și instituțiilor publice care fac parte din Zona de Securitate și sunt orientate spre realizarea dezideratului de reintegrare a țării, soluționarea problemelor strategice și cu impact comunitar/regional major, precum și proiectele ce vor îmbunătăți serviciile publice esențiale. Autoritățile publice inițiatoare sunt invitate să completeze formularul de aplicare (click aici), să anexeze la acesta setul documentar relevant, în conformitate cu prevederile pct. 7 al Hotărârii Guvernului nr. 131/2014 și să depună dosarul în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite, cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare a cărei componență nominală se va aproba prin dispoziție a Guvernului.

Lista propunerilor de proiecte acceptate de către Comisie, precum și repartizarea după destinatari a alocațiilor respective se va aproba prin hotărâre de Guvern.

În anul 2025, banii destinați acestui program au fost direcționați către 30 de proiecte acceptate în prima Hotărâre de Guvern, opt din care s-au implementat în raionul Dubăsari. E vorba de:

– Acordarea unui suport unic pentru cele opt instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației și Cercetării – 4 800 mii lei;

– Reabilitarea rețelelor electrice din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic Doroțcaia – 750 mii lei;

– Renovarea rețelelor electrice din cadrul Instituției Publice Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din satul Molovata – 750 mii lei;

– Reconstrucția acoperișului Gimnaziului Pîrîta (Bloc A) – 950 mii lei;

– Renovarea rețelelor electrice interioare din cadrul Liceului Teoretic „Vlad Ioviță” din satul Cocieri – 700 mii lei;

– Pavarea teritoriului adiacent de la Grădinița de copii „Izvoraș” din satul Oxentea – 550 mii lei.

– Montarea panourilor solare pentru încălzirea apei la Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și

Persoane cu Dizabilități, comuna Cocieri – 950 mii lei;

– Construcția Unității Salvatori și Pompieri Holercani – 950 mii lei. Anterior pentru inițierea procedurilor de achiziție și demararea lucrărilor de construcție a acestui obiect IGSU i-au fost alocate de la bugetul de stat patru milioane de lei.

– dotarea cu un ultrasonograf în valoare de 800 mii lei a Oficiului medicilor de familie Cocieri.

Ulterior, lista de proiecte a fost extinsă, iarăși prin Hotărâre de Guvern, iar din banii alocați – 4,6 mln de lei, în raionul Anenii Noi, au fost reabilitate căile de acces la Gimnaziul din satul Șerpeni, o parte din surse s-au dat pentru renovarea edificului Casei de Cultură din satul Puhăceni și termoizolarea Gimnaziului-grădiniță „Luceafărul” din satul Delacău. Lucrări de termoizolare s-au făcut și la Grădinița nr. 1 din comuna Coșnița, dar și la Casa de Cultură din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Din aceeași tansă a fost majorată suma alocată în scopul modernizării rețelei electrice din cadrul Liceului Teoretic din satul Doroțcaia, iar în satul Poiana, raionul Șoldănești, a fot pusă baza unui centru multifuncțional.

Biroul politici de reintegrare anunță că în anul 2026 prioritare se vor considera proiectele ce își vor propune promovarea măsurilor de asistență locuitorilor din regiunea transnistreană expuși la încălcări ale drepturilor omului, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice prestate populației de pe ambele maluri ale Nistrului, consolidarea rezilienței/eficienței energetice, susținerea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română și a fermierilor din raionul Dubăsari, măsuri de suport în activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control și a autorităților publice/ subdiviziunilor teritoriale ale acestora din Zona de Securitate, proiecte din sfera culturii, sănătății și educației, alte activități strategice de reintegrare a țării.