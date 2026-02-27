Poliţie

Bijuterii nedeclarate și bunuri cu valoare istorică, depistate la frontiera moldo-ucraineană

Polițiștii de frontieră au documentat două cazuri de tăinuire a bunurilor la puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene, unde au fost descoperite bijuterii de lux și obiecte cu presupusă valoare istorică, nedeclarate autorităților.

Primul incident a avut loc la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, unde un autoturism Lexus condus de un cetățean ucrainean de 40 de ani a fost supus unui control amănunțit în baza analizei de risc. Deși șoferul și pasagerii au declarat că transportă doar bunuri personale, verificările efectuate cu scanerul au scos la iveală bijuterii din metale de culoare galbenă și albă, cu pietre presupuse a fi prețioase, nedeclarate conform legislației. Bunurile au fost reținute, iar cazul este investigat de Serviciul Vamal.

Al doilea caz a fost înregistrat la PTF Briceni-Rossoşanî, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde un bărbat de 35 de ani a declarat că nu deține obiecte supuse declarării. În urma controlului fizic, asupra acestuia au fost depistate medalii, ecusoane, monede și o bancnotă presupuse a avea valoare numismatică și istorică, ascunse în buzunarele hainelor. Obiectele au fost ridicate și riscă să fie confiscate, iar persoana documentată poate fi sancționată contravențional.

