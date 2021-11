Biblioteca adună copiii dornici de cunoștințe

Biblioteca publică din satul Slobozia-Dușca este un local al cunoștințelor, unde cele mai harnice albinuțe absorb nectarul de prin carți, susținute de bibliotecara Silvia Vitman.

Mândră că elevii au mai multe posibilități să-și completeze cunoștințele la bibliotecă, dna Silvia Vitman spune: ”În fiecare zi biblioteca este plină de copilași dornici de lectură. La dispoziția lor stau numeroase volume de cărți, inclusiv povești, povestiri, nuvele, romane, etc. Pot accesa copiii și informația din Internet, căci au la dispoziție sala de compiutere. Biblioteca este vizitată zilnic de zeci de copii, dar și maturi…”

Printre vizitatori am surprins-o și pe Alexandra Fondos, elevă în clasa IV, care ne-a spus: ”Astăzi am venit împreună cu colegele mele ca să facem un proiect, căci pentru aceasta aveam nevoie de calculator și imprimantă, şi biblioteca ne ajută.”

Dumitru Hotca, elev in clasa III, a venit să vadă noua achiziție de carte a bibliotecii și să ia câteva cărți pentru lecturi la domiciliu. De altfel, la biblioteca din sat fiecare găsește ceva pe plac, pornind de la o carte și terminând cu instruiri ce le dezvoltă deprinderi de viață.

Sabina Beregoi, stagiară în cadrul proiectului „Est-Curier Junior”

Imagini: copiii la bibliotecă.

