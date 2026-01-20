De Bobotează, trei incendii, soldate cu victime, au necesitat intervenția pompierilor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat rezumatul zilei de 19 ianuarie 2026, în care menționează că trei incendii cu victime au avut loc pe parcursul zilei și nopții, care ar avea la bază nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit.

IGSU menționează că, din păcate, incendiile s-au lăsat și cu victime. Este și cazul incendiului despre care s-a aflat la 19 ianuarie 2026, la ora 07:04 într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, angajații IGSU au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale, dar și parțial acoperișul casei de locuit. În timpul intervenției, pompierii au depistat cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârsta de 66 de ani. În urma cercetărilor, specialiștii IGSU au stabilit preliminar că incendiul s-ar fi produs din cauza jăratecului căzut din sobă, prin ușa neînchisă, care a provocat arderea.

Un alt incendiu, soldat cu decesul unei persoane a fost înregistrat în orașul Glodeni. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026 într-un apartament situat pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 9, unde s-a produs un incendiu. La fața locului au ajuns trei echipaje de pompieri, care au stabilit că ard mai multe bunuri materiale din interiorul unei camere. În timpul misiunii de lichidare a flăcărilor, salvatorii au depistat cadavrul carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 78 de ani. Totodată, pompierii au evacuat din scara blocului 10 persoane, în vederea prevenirii intoxicării acestora cu produsele de ardere. Cauza preliminară a incendiului ar fi o plapumă electrică, exploatată necorespunzător.

În seara zilei de 19 ianuarie, la ora 22:42, într-o casă de locuit din satul Dubna, raionul Soroca, s-a produs un incendiu din cauza suprasolicitării sobei. Pompierii au stabilit că flăcările au cuprins în totalitate o construcție auxiliară din curtea gospodăriei. În timpul lichidării incendiului, în interiorul unei odăi, pompierii au depistat cadavrul carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 83 de ani. Toate circumstanțele producerii incendiilor urmează a fi stabilite de organele de resort.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii la responsabilitate și la respectarea strictă a regulilor antiincendiare la utilizarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit locuințele. Salvatorii îndeamnă oamenii să verifice periodic funcționalitatea acestora pentru a evita situațiile de risc. În cazul depistării unor defecțiuni, exploatarea sobelor și aparatelor electrice trebuie întreruptă imediat. Totodată, specialiștii recomandă asigurarea permanentă a aerisirii încăperilor în care sunt instalate sursele de încălzire. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată persoanelor în etate, care sunt cele mai vulnerabile în fața acestor pericole. În acest sens, pompierii îndeamnă cetățenii să manifeste grijă și solidaritate, oferind sprijin vecinilor și rudelor în vârstă, în special în perioada rece a anului, pentru a preveni tragediile.

Potrivit datelor statistice ale IGSU de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 193 de incendii, soldate cu decesul a 18 persoane.