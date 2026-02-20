Incidente

Bărbat prins lângă graniță înainte de a traversa ilegal

Polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au împiedicat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, acțiune surprinsă și oprită la timp în apropierea graniței cu Ucraina, a anunțat astăzi Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Incidentul s-a petrecut la data de 18 februarie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva, unde camerele de supraveghere au detectat o persoană care se deplasa spre linia de frontieră, venind dinspre satul Drepcăuți.

O patrulă mobilă a fost imediat direcționată spre locul observării și a găsit bărbatul în apropierea graniței. După verificări, s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al României, care a manifestat un comportament considerat suspect de polițiști. Asupra lui au fost găsite mai multe telefoane mobile și alte obiecte personale, fără a putea explica cu claritate motivul prezenței în zona de frontieră.

Verificările suplimentare din sistemele informaționale au arătat că asupra persoanei exista deja o măsură preventivă judiciară ce îi interzicea părăsirea teritoriului Republicii Moldova, în cadrul unui dosar penal deschis pentru huliganism. Pe fondul acestor circumstanțe, apropierea de frontiera de stat, direcția de deplasare, comportamentul suspect și măsura preventivă anterior instituită, polițiștii au considerat că există o bănuială rezonabilă privind intenția de a traversa ilegal granița.

Cazul rămâne în continuare documentat de autorități, în scopul stabilirii tuturor faptelor și circumstanțelor, urmând a fi luate măsurile legale corespunzătoare. Poliția de Frontieră a îndemnat cetățenii să semnaleze orice activitate suspectă pe durata menținerii securității frontierei de stat.

