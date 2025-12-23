Bărbat de 53 de ani, trimis în judecată pentru pornografie infantilă

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui chișinăuian, care timp de 9 ani a stocat și distribuit, prin programul BitTorrent, fișiere cu pornografie infantilă.

Faptele bărbatului de 53 de ani, care muncește în domeniiul radioelectronicii, vizează perioada 2017-2025. Procurorii l-au acuzat pentru că a descărcat de pe internet, a stocat și a distribuit imagini cu copile de la 10 ani în sus, care erau dezgolite și cu organele sexuale la vedere.

Potrivit procurorilor PCCOCS, din dosarul penal investigat de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, pornografia infantilă fusese înregistrată de către învinuit pe patru dispozitive de capacitate mare (inclusiv de 1 TB), printre alte peste 14600 de fișiere, deci peste 1/3 din acestea fiind fotografii și filmulețe cu copii în ipostaze intime – faptă interzisă de Codul penal. De asemenea, oamenii legii au ridicat de la acesta pentru expertizare și telefoanele mobile, în cadrul perchezițiilor desfășurate în data de 14 februarie 2024.

Deși inițial acesta nu-și recunoscuse vinovăția, urmare a investigațiilor penale sub conducerea PCCOCS, acesta a recunoscut că a descărcat de pe internet și deținut acele peste 5500 de fișiere cu pornografie infantilă, doar că „în scopuri personale.” Totuși, potrivit Codului penal, chiar și simpla deținere a unor astfel de imagini (fără ca să le fi descărcat de pe internet persoana în cauză și fără ca să le transmită și altor persoane) se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani (!).

Dosarul va fi judecat la Judecătoria Chișinău. Până la verdictul judecătorilor, bărbatul inculpat beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Procurorii PCCOCS au trimis în judecată, în anul 2025, 55 de învinuiți. Totodată, urmare a pledoariilor în judecată a procurorilor PCCOCS, în 2025 au fost condamnate peste 70 de persoane pentru infracțiuni care țin de trafic de persoane.

În context, procurorii specializați îi îndeamnă pe părinți și apropiați să fie vigilenți și să supravegheze atât activitatea pe internet a copiilor (la calculator și la telefon), cât și comunicarea acestora cu persoane necunoscute, în special. În acest mod, părinții s-ar putea asigura că copiii nu captează imagini video sau foto cu caracter sexual ale corpului ori părți ale corpului lor (și nici nu le permit altora să vizualizeze ori să le primească), astfel încât să nu cadă pradă pornografiei infantile, șantajului sau traficului de copii.