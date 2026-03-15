Baraje de protecție la Coșernița și la lacul de acumulare Dubăsari pentru a diminua impactul poluării Nistrului

Autoritățile instalează baraje absorbante în zona Coșernița (raionul Criuleni) și pregătesc intervenții suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari pentru a împiedica răspândirea poluării cu produse petroliere pe râul Nistru. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, poluarea a fost provocată de atacul din noaptea de 7 martie asupra complexului hidroenergetic Novodnistrovsk din Ucraina, care a dus la scurgeri masive de produse petroliere în Nistru. Primele urme de contaminare au fost depistate în Republica Moldova pe 10 martie.

„Ceea ce vedem astăzi nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului la granița noastră”, a declarat Hajder, subliniind că poluantul continuă să fie transportat de curentul râului, iar cantitatea de petrol ar putea depăși estimarea inițială de aproximativ 1,5 tone.

Pentru a limita impactul, autoritățile au instalat mai multe baraje antipoluare în diferite zone ale Nistrului. Printre acestea se numără și un baraj absorbant la stația de captare de la Coșernița, care face parte din infrastructura de alimentare cu apă a municipiului Chișinău.

„Astăzi am decis instalarea încă unui baraj de protecție absorbant la stația de captare Coșernița, care alimentează cu apă municipiul Chișinău, suplimentar măsurilor aplicate deja de operatorul Apă-Canal Chișinău”, a precizat ministrul Mediului.

În paralel, autoritățile pregătesc intervenții și la lacul de acumulare Dubăsari, un punct strategic pe cursul Nistrului. În următoarele 24 de ore urmează să fie instalate baraje suplimentare pentru a împiedica pătrunderea substanțelor petroliere în lac.

„Instalăm baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari pentru a nu admite trecerea substanței petroliere în lac”, a declarat Hajder.

Ministerul Mediului a anunțat că echipele Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență monitorizează permanent situația, iar laboratorul de referință al Agenției de Mediu prelevează probe de apă la fiecare șase ore.

Autoritățile au instituit și stare de alertă de mediu pentru bazinul râului Nistru pentru 15 zile, pentru a permite mobilizarea rapidă a resurselor și aplicarea unor măsuri suplimentare de protecție.

În același timp, populația din localitățile aflate pe segmentul Nistrului dintre Rezina și Dubăsari este îndemnată să evite utilizarea apei din râu în scopuri casnice până la stabilizarea situației. Stațiile de captare de la Cosăuți și Năslavcea au fost deja sistate temporar pentru a preveni riscurile asupra sănătății publice.

Ministrul Mediului a dat asigurări că, în prezent, nu există un risc imediat pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău, însă autoritățile pregătesc și surse alternative de apă, inclusiv utilizarea sondelor subterane, în cazul în care situația se va agrava.