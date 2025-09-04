Banii pentru elevi au început a veni pe cardurile părinților

Ministerul Educației a anunțat că suportul financiar în valoare de 1.000 de lei, oferit pentru fiecare copil din clasele I-IX, la începutul noului an școlar, este transferat direct pe cardul părinților.

Suma de 1.000 de lei va fi acordată pentru toți copiii care, începând cu 1 septembrie 2025, vor fi înscriși într-o instituție de învățământ primar sau gimnazial – publică sau privată – coordonată de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt eligibili elevii din clasele I până la IX, indiferent de cetățenie sau statutul părinților.

Plata este efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), între 2 și 5 septembrie 2025, prin transfer bancar – în mod obișnuit, pe cardul mamei. În lipsa acestuia, CNAS va direcționa fondurile către tată sau alt reprezentant legal.

În 97% dintre cazuri, părinții nu vor trebui să depună nicio cerere – identificarea se va face automat, pe baza IDNP-ului copilului.

Listele cu beneficiari vor fi generate automat, pe baza datelor din Sistemul Informațional al MEC, actualizate de școli între 1 și 10 august. Cererea de înmatriculare este suficientă pentru eligibilitate – nu este nevoie ca repartizarea finală la o anumită școală să fie deja realizată.

Dacă un copil a fost înmatriculat după 10 august – de exemplu, în cazul revenirii din diaspora – va fi inclus în sistem în luna septembrie, iar plata se va face la începutul lunii octombrie.

Pentru situațiile în care apar erori sau lipsesc date (IDNP incorect, lipsa înregistrării în sistem etc.), părinții vor putea depune cereri direct la CNAS, însoțite de dovada înmatriculării. În aceste cazuri, banii vor fi achitați tot în octombrie.

Potrivit estimărilor, de ajutorul de 1.000 de lei vor beneficia aproape 295.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial, iar suma totală alocată va fi de 300 de milioane de lei.

Banii vor putea fi folosiți fără restricții, iar părinții nu vor fi obligați să prezinte bonuri sau justificări pentru cheltuieli.