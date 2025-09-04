Educaţie

Banii pentru elevi au început a veni pe cardurile părinților

 Cei care nu posedă un card bancar vor putea ridica banii de la poștă, după data de 4 septembrie.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 septembrie 2025
2 1 minut pentru citire

Ministerul Educației a anunțat că suportul financiar în valoare de 1.000 de lei, oferit pentru fiecare copil din clasele I-IX, la începutul noului an școlar, este transferat direct pe cardul părinților.

Suma de 1.000 de lei va fi acordată pentru toți copiii care, începând cu 1 septembrie 2025, vor fi înscriși într-o instituție de învățământ primar sau gimnazial – publică sau privată – coordonată de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt eligibili elevii din clasele I până la IX, indiferent de cetățenie sau statutul părinților.

Plata este  efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), între 2 și 5 septembrie 2025, prin transfer bancar – în mod obișnuit, pe cardul mamei. În lipsa acestuia, CNAS va direcționa fondurile către tată sau alt reprezentant legal.

În 97% dintre cazuri, părinții nu vor trebui să depună nicio cerere – identificarea se va face automat, pe baza IDNP-ului copilului.

Listele cu beneficiari vor fi generate automat, pe baza datelor din Sistemul Informațional al MEC, actualizate de școli între 1 și 10 august. Cererea de înmatriculare este suficientă pentru eligibilitate – nu este nevoie ca repartizarea finală la o anumită școală să fie deja realizată.

Dacă un copil  a fost  înmatriculat după 10 august – de exemplu, în cazul revenirii din diaspora – va fi inclus în sistem în luna septembrie, iar plata se va face la începutul lunii octombrie.

Pentru situațiile în care apar erori sau lipsesc date (IDNP incorect, lipsa înregistrării în sistem etc.), părinții vor putea depune cereri direct la CNAS, însoțite de dovada înmatriculării. În aceste cazuri, banii vor fi achitați tot în octombrie.

Potrivit estimărilor, de ajutorul de 1.000 de lei vor beneficia aproape 295.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial, iar suma totală alocată va fi de 300 de milioane de lei.

Banii vor putea fi folosiți fără restricții, iar părinții nu vor fi obligați să prezinte bonuri sau justificări pentru cheltuieli.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 septembrie 2025
2 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Al treilea apel: Au rămas 575 locuri bugetare

4 septembrie 2025

„EU4family” din satul Zăicana a primit biletul pentru destinația europeană

25 august 2025

Start înscrierii la Marea Dictare Națională

20 august 2025

Majoritatea viitorilor medici vor face studii la contract

17 august 2025
Back to top button