Azi a fost desemnat prim-ministrul

După consultările cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 24 octombrie 2025, decretul privind desemnarea domnului Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a declarat șefa statului.

Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, este economist, profesor universitar și om de afaceri, cunoscut pentru activitățile sale investiționale și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Deține cetățenie moldovenească, românească și americană.

Munteanu vorbește româna, rusa, ucraineana, engleza și franceza. Este căsătorit și are doi fii adulți care locuiesc în SUA.

Din 2007, Munteanu conduce departamentul de capital privat la Dragon Capital (Ucraina), iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o firmă de investiții care operează în Europa de Est. De asemenea, a făcut parte din Consiliul de Cooperare în Afaceri al Pactului de Stabilitate (Viena) și a fost copreședinte și președinte al Consiliului de Administrație al Școlii Internaționale din Kiev. În ultimii 20 de ani, Alexandru Munteanu a locuit și a lucrat la Kiev. Nu a locuit în Republica Moldova în ultimele decenii, nu face parte din PAS și este un nume nou în politica moldoveană.

După desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, acesta urmează să prezinte Parlamentului, în termen de 15 zile, programul de guvernare și componența noului Cabinet de miniștri. De remarcat că opoziția a apreciat calitățile profesionale ale prim-ministrului desemnat, dar deocamdată au declarat că nu-l vor vota. Oricum PAS deține numărul necesar de voturi pentru a învesti noul Guvern.