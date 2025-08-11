Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu în legătură cu accidentul produs în seara de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, rănind șapte copii. Cinci dintre aceștia au fost transportați la spital, comunică MOLDPRES.

Ombudsmanul atrage atenția că, în ultimii ani, în vizorul său s-au aflat mai multe cazuri legate de siguranța copiilor în exercitarea dreptului la joacă, odihnă și recreere. Subiectul a fost reflectat și în rapoartele anuale privind respectarea drepturilor omului din 2023 și 2024.

Conform sursei citate, parcurile, terenurile sportive, locurile de joacă și parcurile de distracții sunt spații unde viața și sănătatea copiilor depind de măsurile de securizare implementate de autorități. În acest sens, cu sprijinul UNICEF, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului pregătește un raport tematic privind siguranța și securitatea copiilor în aceste zone.

Raportul va evalua situația la nivel național, va identifica lacunele legislative și practice și va formula recomandări pentru autorități în privința standardelor minime de siguranță, a măsurilor de reglementare și a aplicării lor efective.

Totodată, într-un comunicat de presă Primăria Costești, care a organizat festivitatea, a menționat că autoritățile vor lua măsuri ca asemenea incidente să nu mai aibă loc.

„Regretăm acest incident, fiindcă toți ne dorim ca la sărbători copiii să se distreze și să rămână cu amintiri frumoase. Din păcate, uneori apar situații neprevăzute. Autoritățile vor lua măsuri pentru ca sărbătorile să fie prilej doar de bucurie”, se arată în comunicatul primăriei Costești.

Poliția a inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Copiii accidentați, după acordarea îngrijirii medicale, sunt în afara pericolului.