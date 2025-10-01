Poliţie

Avocata va avea nevoie de avocați

Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție.

Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS – oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar.
În timpul controlului, asupra deținutului a fost găsită o seringă din plastic ce conținea 43 de jumătăți de pastile albe, cu substanțe psihotrope de tip Subutex.
Ulterior, în celula deținutului, au fost depistate și ridicate un telefon mobil și mai multe cartele SIM, iar la domiciliul avocatei – un dispozitiv pentru consum de droguri, cartele SIM și stickuri de memorie.
Femeia a fost reținută pentru 72 de ore și este cercetată pentru circulația ilegală a drogurilor și transmiterea acestora către persoane aflate în detenție.
Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.
