Avizat pozitiv de Guvern: moratoriu pe executare silită a fermierilor pentru datorii

Guvernul a aprobat astăzi, în ultima ședință din acest an, un aviz asupra inițiativei unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care propun un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, care au înregistrat datorii la plata dobânzilor și restituirea împrumuturilor luate de la bănci pentru a procura bunuri.
Avizul a fost prezentat și explicat de către Sergiu Gherciu, secrtetar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a spus că avizul este, în general, pozitiv, dar cu anumite modificări propuse. Potrivit textului avizului, inițiativa legislativă poartă un caracter excepțional, „prin care se instituie o măsură de urgență esențială pentru protecția fermierilor grav afectați de calamitățile naturale din anii 2024-2025”.
„Proiectul are drept scop asigurarea continuității activității agricole și prevenirea intrării în insolvență, în faliment, a exploatațiilor agricole de dimensiuni reduse. Mai exact, proiectul prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor micro și mici afectați de calamitățile naturale, care va permite, în această perioadă:
restructurarea datoriilor și rezolvarea problemelor în fond;
suspendarea executării silite și a calculului penalităților pe perioada de moratoriu;
protecția bunurilor agricole care vor putea fi folosită în continuare pentru producere agricolă, chiar dacă acestea sunt puse sub sechestru;
extinderea proiecției și asupra fidejusorilor și a membrilor gospopdăriei țărănești, care răspund solidar pentru obligațiile fermierului” – a explicat Gherciu.
Parlamentul a aprobat în prima lectură pentru un moratoriu de un an pe „urmărirea silită” de către bănci a fermierilor care nu-și pot întoarce datoriile în urma secetei. Reprezentanți ai fermierilor au spus că parlamentul nu i-a consultat înainte de votul din 18 decembrie, dar că își suspendă planurile de protest.
Proiectul de lege a fost deja examinat și votat în prima lectură, la 18 decembrie, susținut de 88 de deputați. Anterior, la 10 decembrie, agricultorii au protestat în fața Guvernului și au cerut un asemenea moratoriu. Liderul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău, a spus, pentru Europa Liberă, că aceștia acceptă un moratoriu de 12 luni, dar că ar mai avea nevoie fermierii și de anumite mecanismne de sprijin.
Noua lege nu se extinde asupra tuturor fermierilor, ci doar a celor mici și mijlocii, ce au până la 1800 de ha de pământ per fermier care vor trebui să demonstreze, că cel puțin 40% din suprafețele pe care le au în posesie le-au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile.