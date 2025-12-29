Avizat pozitiv de Guvern: moratoriu pe executare silită a fermierilor pentru datorii

Guvernul a aprobat astăzi, în ultima ședință din acest an, un aviz asupra inițiativei unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care propun un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, care au înregistrat datorii la plata dobânzilor și restituirea împrumuturilor luate de la bănci pentru a procura bunuri.

Avizul a fost prezentat și explicat de către Sergiu Gherciu, secrtetar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a spus că avizul este, în general, pozitiv, dar cu anumite modificări propuse. Potrivit textului avizului, inițiativa legislativă poartă un caracter excepțional, „prin care se instituie o măsură de urgență esențială pentru protecția fermierilor grav afectați de calamitățile naturale din anii 2024-2025”.

„Proiectul are drept scop asigurarea continuității activității agricole și prevenirea intrării în insolvență, în faliment, a exploatațiilor agricole de dimensiuni reduse. Mai exact, proiectul prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor micro și mici afectați de calamitățile naturale, care va permite, în această perioadă:

restructurarea datoriilor și rezolvarea problemelor în fond;

suspendarea executării silite și a calculului penalităților pe perioada de moratoriu;

protecția bunurilor agricole care vor putea fi folosită în continuare pentru producere agricolă, chiar dacă acestea sunt puse sub sechestru;

extinderea proiecției și asupra fidejusorilor și a membrilor gospopdăriei țărănești, care răspund solidar pentru obligațiile fermierului” – a explicat Gherciu.

Parlamentul a aprobat în prima lectură pentru un moratoriu de un an pe „urmărirea silită” de către bănci a fermierilor care nu-și pot întoarce datoriile în urma secetei. Reprezentanți ai fermierilor au spus că parlamentul nu i-a consultat înainte de votul din 18 decembrie, dar că își suspendă planurile de protest.