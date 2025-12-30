Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben privind intensificări ale vântului începând cu ora 20:00,30 decembrie 2025.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00 semnalează riscuri sporite, în special, pentru circulația rutieră.

Pe mai multe drumuri din țară deja se atestă precipitații sub formă de ninsoare, informează Administraţia Națională a Drumurilor.

În aceste condiții, pe carosabil se poate forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți în circulație.

La această oră, drumarii patrulează în sectoarele Cantemir, Basarabeasca, Ocnița, Comrat, Călărași și altele, iar la necesitate carosabilul este prelucrat cu material antiderapant.

Administraţia Națională a Drumurilor recomandă participanților la trafic să manifeste prudență maximă, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte distanța între vehicule.

Pentru a solicita intervenția drumarilor sau pentru a semnala alte situații de urgență, participanții la trafic pot contacta, în regim non-stop, Serviciul Operativ AND la numerele de telefon: (+𝟑𝟕𝟑) 𝟕𝟖 𝟑𝟑𝟕 𝟕𝟒𝟒 𝐬̦𝐢 (+𝟑𝟕𝟑) 𝟔𝟎 𝟒𝟕𝟕 𝟏𝟏𝟕, disponibile și pe Viber/WhatsApp.