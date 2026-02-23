Avertizare: risc sporit de prăbușire sub gheață pe râurile și lacurile din țară

Creșterea temperaturilor prognozată pentru perioada 23 februarie-2 martie 2026 determină subțierea și degradarea stratului de gheață de pe unele sectoare ale râurilor Nistru și Prut, precum și de pe râurile mici și lacurile din țară, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Specialiștii IGSU atenționează că gheața își pierde treptat rezistența și devine instabilă, chiar dacă la suprafață poate părea solidă.

În aceste condiții, deplasarea pe suprafața bazinelor acvatice prezintă un risc major pentru viață și sănătate. Salvatorii recomandă populației să evite traversarea apelor înghețate și să supravegheze permanent copiii, fără a le permite joaca pe gheață sau în apropierea acesteia.

Pescarii sunt sfătuiți să renunțe la pescuitul la copcă în perioadele cu oscilații de temperatură. Dacă totuși ies pe gheață, aceștia trebuie să verifice grosimea acesteia, minimum 10 centimetri, să meargă în grup și să informeze apropiații despre locul aflării. Totodată, este recomandată purtarea vestei de salvare și dotarea cu funie de siguranță și alte echipamente de intervenție.

Autoritățile subliniază că respectarea măsurilor de precauție poate preveni accidentele. În cazul observării unei persoane aflate în pericol pe gheață, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112 și să evite intervențiile directe fără echipament specializat.