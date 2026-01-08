Transport

Avertizare pentru călători și agenți economici: posibile devieri de la programul bacului de la Molovata

Foto-credit: Bac Molovata//Facebook

Activitatea bacului de la Molovata ar putea fi afectată în perioada următoare din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Administrația Bacul Molovata informează că temperaturile scăzute și viscolul prognozat pentru săptămâna viitoare pot genera devieri de la programul obișnuit de circulație.

Potrivit anunțului oficial, eventualele ajustări ale orarului sunt necesare pentru a asigura siguranța pasagerilor, a personalului și a bunurilor transportate. Reprezentanții bacului precizează că programul va fi modificat în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Călătorii și agenții economici care își desfășoară activitatea pe Platoul Cocieri sunt îndemnați să urmărească pagina oficială a bacului, să își planifice din timp deplasările și livrările și să ia în considerare rute sau soluții alternative, acolo unde este posibil.

