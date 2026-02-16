Social

Avertizare meteo: PRECIPITAȚII ȘI VÂNT PUTERNIC.

Pregătiți lopețile și fiți atenți la drum.

foto simbol

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17.02.2026, ora 20 – 18.02.2026, ora 17, Cod portocaliu pentru precipitații puternice, intensificări ale vântului, în  cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20-35 l/m2).

COD GALBEN eset anunțat pentru raioanele de nord.  Acolo va ninge, însemnat cantitativ (7-19 l/m2).

Totodată, pe arii extinse vântul nord-vestic va sufla în rafale de până la 15-20 m/s, va viscoli, formând troiene de zăpadă, iar vizibilitatea va fi redusă. Pe drumuri se va forma ghețuș.

Izolat se vor semnala depuneri de lapoviță și polei. Șeful SSE Criuleni, dl Alexandru Cebotari, a comunicat că instituția pe care o reprezintă este gata să intervivă în caz de necesitate.

Avem autospeciale dotate cu lanțuri, efectiv suficient , mizăm și pe responsabilitatea cetățenilor pentru propria siguranță. În timpul intmperiilor precedente am avut doar intervenții de tractare a ambulanței, șoferii particulari au evitat ieșirile pe ghețuș – ne-a spus Alexandru Cebotari.

Și raionul Dubăsari este pregătit să înfrunte intemperia.

Avem contract cu SA „Drumuri -Criuleni”. A fost procurat material antiderapant care a fost stocat și  împrăștiat pe drumurile raionale. – a declarat vicepreședintele r. Dubăsari. Alexandru Reul.

