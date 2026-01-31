Avarie majoră pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Deconectări de energie, activitate vamală în regim manual și trafic dirijat de poliție

În dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, a fost înregistrată o cădere de tensiune pe linia electrică de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, pe fondul problemelor grave din rețeaua energetică a Ucrainei. Incidentul a provocat deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, afectând alimentarea cu energie în mai multe zone.

Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, a intervenit pentru remedierea situației. Potrivit informațiilor preliminare, în unele localități tensiunea a fost deja restabilită, iar echipele tehnice continuă lucrările pentru revenirea completă la parametrii normali.

În contextul întreruperilor, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat deconectări temporare de energie electrică în mai multe puncte de trecere a frontierei. Pentru a evita blocajele, procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual. Dificultăți tehnice sunt înregistrate și la sediul central al instituției, iar specialiștii intervin pentru remedierea problemelor.

Totodată, Poliția Națională a Republicii Moldova informează că, din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele nu funcționează în mai multe intersecții, fapt ce îngreunează circulația rutieră și sporește riscul producerii accidentelor.

Polițiștii au fost dislocați în intersecțiile aglomerate pentru a fluidiza traficul și a preveni incidentele rutiere și vor acorda suportul necesar până la remedierea situației.

Șoferii sunt îndemnați:

să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor din trafic;

să respecte solicitările polițiștilor;

în intersecțiile unde aceștia nu sunt prezenți, să se ghideze strict de indicatoarele rutiere și regulile de prioritate;

să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor cu regim prioritar.

Autoritățile monitorizează evoluția situației și urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.