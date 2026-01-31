Social

Avarie majoră pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Deconectări de energie, activitate vamală în regim manual și trafic dirijat de poliție

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 31 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

În dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, a fost înregistrată o cădere de tensiune pe linia electrică de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, pe fondul problemelor grave din rețeaua energetică a Ucrainei. Incidentul a provocat deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, afectând alimentarea cu energie în mai multe zone.

Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, a intervenit pentru remedierea situației. Potrivit informațiilor preliminare, în unele localități tensiunea a fost deja restabilită, iar echipele tehnice continuă lucrările pentru revenirea completă la parametrii normali.

În contextul întreruperilor, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat deconectări temporare de energie electrică în mai multe puncte de trecere a frontierei. Pentru a evita blocajele, procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual. Dificultăți tehnice sunt înregistrate și la sediul central al instituției, iar specialiștii intervin pentru remedierea problemelor.

Totodată, Poliția Națională a Republicii Moldova informează că, din cauza întreruperilor masive ale curentului electric, semafoarele nu funcționează în mai multe intersecții, fapt ce îngreunează circulația rutieră și sporește riscul producerii accidentelor.

Polițiștii au fost dislocați în intersecțiile aglomerate pentru a fluidiza traficul și a preveni incidentele rutiere și vor acorda suportul necesar până la remedierea situației.

Șoferii sunt îndemnați:

  • să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor din trafic;
  • să respecte solicitările polițiștilor;
  • în intersecțiile unde aceștia nu sunt prezenți, să se ghideze strict de indicatoarele rutiere și regulile de prioritate;
  • să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor cu regim prioritar.

Autoritățile monitorizează evoluția situației și urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 31 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Program modificat la ASP din cauza condițiilor meteo nefavorabile

27 ianuarie 2026

Foto din r. Criuleni și Dubăsari: Ziua marelui ghețuș

27 ianuarie 2026

Cod galben de ceață și risc sporit de polei pe întreg teritoriul țării

27 ianuarie 2026

Chiciura a spulberat sarea din magazine

27 ianuarie 2026
Back to top button