Autoturismul pentru acordarea serviciilor la domiciliu a ajuns la CS Criuleni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 martie 2026
Momentul în care cheile autoturismului îi sunt înmânate dnei Maria Moșneguț.

Un autoturism de model Hyundai Tucson a ajuns în posesia Centrului de Sănătate Criuleni, ca urmare a semnării acordului de cooperare dintre instituția medicală și Asociația Project HOPE Moldova, care au convenit să coopereze în cadrul programului CARE+. 

Potrivit coordonatorului pentru comunicare al asociației, dl Ștefan, Criuleni, Ocnița, Telenești și Florești sunt patru raioane în care asociația desfășoară acum proiecte similare:

„La Ocnița și Criuleni e nevoie de mai multe echipamente medicale pentru laborator, consumabile medicale pentru echipele mobile, inclusiv autoturismul, care va fi dotat cu toate echipamentele și medicamentele necesare pentru vizitele acasă la pacienții care nu se pot deplasa. Am făcut o analiză a nevoilor a 16 centre de sănătate din țară și la marea majoritate este problema cu parcurile auto. Unele mașini se mai renovează, dar deja nu mai sunt sigure. Am decis să dotăm cu autoturisme unde este necesitatea mai mare. În plus, proiectul nostru are și componenta de ajutorare a refugiaților și la Criuleni este centrul de plasament pentru refugiați, respectiv, a fost un stimulent în plus să donăm mașina la Criuleni”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Project HOPE Moldova a colaborat cu Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. 

„Pentru pacienți și pentru echipa noastră, acest parteneriat înseamnă servicii medicale mai accesibile și mai aproape de oameni, dezvoltarea îngrijirilor comunitare și a serviciilor integrate, acces echitabil la servicii pentru toți membrii comunității, inclusiv pentru persoanele vulnerabile și refugiați” – declara Maria Moșneguț, șefa CS Criuleni, pentru Est-Curier, la semnarea acordului de cooperare cu Project HOPE Moldova. 

La evenimentul de transmitere a participat echipa CS Criuleni și conducerea raionului.

