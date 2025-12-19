Autorizațiile de mediu vor fi mai accesibile

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 17 decembrie, 2025, Regulamentul ce prevede simplificarea procedurii de obținere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu pentru agenții economici.

„În funcție de tipul activității, aceștia vor solicita fie autorizația integrată de mediu, fie autorizația de mediu. Potrivit noului regulament, autorizația integrată de mediu va reuni într-un singur document autorizația de mediu pentru emisia poluanților în aer, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei și autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor, care până în prezent erau eliberate separat.

În același timp, autorizația de mediu va fi eliberată la solicitarea agenților economici care desfășoară activități economice cu impact mai redus asupra mediului, cum ar fi unele activități de producere, prelucrare, depozitare sau prestare de servicii”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Mediului.

Autorizația integrată de mediu va fi eliberată pentru o perioadă de 12 ani, iar autorizația de mediu – pentru 6 ani.

Solicitarea acestora se va face prin Ghișeul unic al Agenției de Mediu, ceea ce va reduce timpul de depunere a documentelor și va elimina necesitatea deplasării fizice la instituție, toate informațiile și suportul tehnic fiind disponibile online.

Regulamentul care va intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova e menit să asigure alinierea legislației naționale la standardele europene în domeniul protecției mediului și contribuie la prevenirea și reducerea poluării aerului, apei și solului.