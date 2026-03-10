Autoritățile monitorizează o posibilă poluare a râului Nistru. Au fost activate protocoalele interinstituționale

Autoritățile din Republica Moldova au activat protocoalele de coordonare interinstituțională, după apariția unor informații preliminare privind o posibilă poluare a râului Nistru, în urma unei deversări produse în amonte.

Potrivit datelor preliminare, în apropierea localității Naslavcea au fost observate pete uleioase la suprafața apei. În acest context, instituțiile responsabile au intervenit pentru evaluarea situației și monitorizarea calității apei.

Ministerul Mediului, în calitate de autoritate responsabilă, împreună cu Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, monitorizează permanent evoluția situației. Echipele specializate au prelevat probe de apă din mai multe puncte ale râului Nistru pentru analize de laborator.

Primele evaluări indică faptul că nivelul de oxigen din apă se menține în limite normale, însă rezultatele finale vor determina natura substanțelor și concentrația acestora. Rezultate preliminare sunt așteptate în cursul zilei de mâine, iar analizele complete pot dura câteva zile.

Specialiștii menționează că, în prezent, curgerea apei este lentă, iar în unele sectoare există porțiuni înghețate, ceea ce poate încetini deplasarea eventualelor reziduuri. Totodată, substanța ar putea să se disperseze pe parcursul deplasării în concentrații mai mici. Potrivit estimărilor, masa de substanță ar putea ajunge în zona lacului de acumulare Dubăsari în cursul zilei de mâine.

Până la finalizarea analizelor, autoritățile recomandă populației din localitățile riverane Nistrului să evite utilizarea apei direct din râu pentru consum, adăparea animalelor, pescuit sau irigare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să informeze autoritățile în cazul observării unor pete sau urme de poluare la suprafața apei.

Responsabilii dau asigurări că sistemele de captare a apei potabile nu utilizează apă direct de la suprafața râului, iar aceasta trece prin procese de filtrare și tratare, fiind monitorizată constant.

Totodată, reprezentanții Instituției Publice „Apele Moldovei” se află în contact cu autoritățile din Ucraina, cărora le-a fost transmisă o solicitare oficială pentru clarificarea originii și impactului scurgerilor.

Situația rămâne sub monitorizare permanentă, iar autoritățile vor reveni cu informații suplimentare imediat ce vor fi disponibile rezultatele analizelor de laborator.