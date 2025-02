Autoritățile locale vor fi informate cum să acceseze fonduri UE

Biroul pentru Integrare Europeană a început o serie de consultări cu exponenții administrațiilor publice locale în vederea pregătirii funcționarilor publici de nivel central și local privind absorbția și managementul fondurilor europene, comunică instituția.

„Pregătim administrația publică pentru momentul în care Republica Moldova va putea accesa fondurile europene. Le mulțumesc partenerilor pentru sprijinul acordat în acest proces de consolidare a capacităților instituționale și de ghidare a funcționarilor în valorificarea oportunităților economice pe care le va aduce aderarea la UE”, a spus viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în debutul sesiunii de instruire, organizată în comun cu Cancelaria de Stat.

Programul de instruiri pentru administrațiile publice este organizat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Cancelaria de Stat va ajuta administrația publică centrală și locală să fie gata să absoarbă și să utilizeze eficient fondurile UE. Eforturile în acest context au început încă de anul trecut, când un grup de 20 de funcționari publici a participat la Berlin la un program de instruire pe același subiect.

Prima întrevedere cu aleșii locali din câteva sate din regiunea de sud a țării a viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut loc la Cahul, pe data de 27 februarie, în care părțile au avut un dialog privind agenda europeană a Republicii Moldova.

„În mod special am explicat care este potențialul Planului de Creștere pentru Moldova și ce facem pentru a ne consolida capacitățile de absorbție a fondurilor europene. Am analizat, împreună, provocările pe care le întâmpină autoritățile la nivel local, dar și cât este de importantă implicarea fiecărui cetățean în procesul de modernizare a comunității. Pe final, am încurajat primarii să continuăm să muncim împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri aici, acasă”, a spus Cristina Gherasimov.

Biroul pentru integrare europeană (BIE) este o subdiviziune structurală din cadrul Cancelariei de Stat responsabilă de coordonarea procesului de integrare europeană la nivel național, fiind subordonat funcțional viceprim-ministrului pentru integrare europeană.

La 13 martie 2024, Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) din cadrul Cancelariei de Stat a preluat de la Ministerul Afacerilor Externe atribuțiile referitoare la integrarea europeană, cu excepția dialogului politic și de securitate cu UE, în urma restructurării de către Guvern a Cancelariei de Stat și a Ministerului Afacerilor Externe.