Autoritățile activează planul de criză din cauza poleiului. Munca și studiile încep la ora 09:00

În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. La ședință a participat și Prim-ministrul, împreună cu conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză.

În urma evaluării situației, autoritățile au dispus activarea protocoalelor de intervenție la nivel național. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Energiei intervin prioritar pentru menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate.

Pentru a reduce riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile, pe parcursul acestei săptămâni, ziua de muncă și orele de studii vor începe de la ora 09:00.

IGSU și Armata Națională vor acorda, la solicitare, suport autorităților publice locale pe cele mai afectate segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice.

La această oră, pe întreg teritoriul țării se înregistrează ploaie și ceață, cu temperaturi cuprinse între -2°C și +3°C, condiții care au favorizat formarea poleiului. Circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee naționale, printre care M1, M2, M3, M5, R2 și R3. Intervin 135 de utilaje și 195 de muncitori, iar în ultimele 12 ore au fost împrăștiate aproximativ 1.460 de tone de material antiderapant.

În ceea ce privește rețeaua electrică, Premier Energy Distribution a raportat deconectări parțiale în 12 localități, fiind afectați 4.457 de consumatori, majoritatea din raionul Criuleni. La rândul său, RED-Nord a anunțat deconectări neprogramate care au afectat peste 16.000 de utilizatori. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariilor.

IGSU a intervenit în mai multe raioane pentru deblocarea mijloacelor de transport, inclusiv ambulanțe, și pentru gestionarea accidentelor rutiere produse în condiții de polei.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, adaptarea vitezei la condițiile de drum, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și prudență sporită la deplasarea pietonală. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.