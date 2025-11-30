Australia impune limita de vârstă pe platformele sociale

Autorităţile australiene au adoptat o lege prin care, începând cu 10 decembrie 2025, persoanele sub 16 ani nu vor mai putea avea sau crea conturi pe reţele sociale precum TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X, Facebook, Reddit, Twitch şi altele. Legea denumită „Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024” stabileşte că responsabilitatea revine companiilor de social media, acestea trebuie să implementeze mecanisme ca să prevină accesul minorilor; în caz de neconformare riscă amenzi de până la circa 50 milioane dolari australieni.

Unul dintre argumentele guvernului pentru această măsură este protejarea sănătăţii mentale şi a bunăstării tinerilor, reducerea riscului de cyberbullying, expunere la conţinut dăunător sau agresiuni online. Totuşi, UNICEF Australia subliniază că interdicţia nu reprezintă „soluţia perfectă”: organizaţia consideră că problema reală este siguranţa pe internet, nu vârsta, a avertizat că o restricţie totală ar putea împinge tinerii spre spaţii online mai puțin reglementate.

Legea prevede că minorii nu vor fi sancţionaţi personal, consecinţele vor fi asupra companiilor care permit accesul. Totodată, nu există un mecanism standardizat de verificare a vârstei: deşi s-au discutat idei precum identificare oficială, nu a fost stabilită o procedură clară.

Rămân multe întrebări privind eficacitatea şi echilibrul între siguranţă şi drepturile tinerilor: organizaţii pentru drepturi civice critică măsura ca pe o abordare excesiv restrictivă, afirmând că ar trebui preferate soluţii mai puţin invazive pentru protejarea copiilor.