AUDIO//Percheziții într-un dosar de trafic de influență privind redobândirea cetățeniei române

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), au efectuat astăzi, 16 martie 2026, peste 20 de percheziții într-o cauză penală ce vizează mai multe persoane suspectate de trafic de influență comis în mai multe episoade.

Potrivit anchetei, o persoană care activa sub paravanul unui SRL specializat în pregătirea documentelor pentru cetățenii Republicii Moldova ce doresc redobândirea cetățeniei române, precum și în servicii de traducere și apostilare, ar fi susținut, împreună cu alte persoane, că are influență asupra unor angajați ai Oficiului stării civile din municipiul Cahul, dar și asupra unor funcționari din cadrul Consulatului General al României din Cahul.

Conform probatoriului administrat, aceasta ar fi pretins și primit sume de bani de la persoane care nu întruneau condițiile pentru obținerea cetățeniei române, promițând că, prin intermediul unor funcționari publici, poate facilita obținerea accelerată și prioritară a actelor de stare civilă necesare pentru depunerea dosarelor.

Totodată, suspecta ar fi organizat înregistrarea fictivă a vizei de reședință temporară în municipiul Cahul și în raioanele aflate în jurisdicția consulatului, astfel încât solicitanții să corespundă criteriilor teritoriale și să poată depune dosarele pentru continuarea procedurii de redobândire a cetățeniei române la Consulatul General al României din Cahul.

În același dosar, persoana vizată este bănuită că ar fi pretins și primit bani de la diferite persoane, afirmând că are influență asupra unor funcționari din cadrul Direcției examinare a conducătorilor auto Cahul a Agenției Servicii Publice, pentru a organiza promovarea examenelor auto, atât teoretice, cât și practice, cu eliberarea ulterioară a permisului de conducere.

În urma acțiunilor de urmărire penală, administratoarea SRL-ului și un angajat al Consulatului General al României din Cahul au fost reținuți pentru 72 de ore.

Potrivit CNA, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea întregului lanț infracțional implicat în această schemă.

În dosar au fost documentate și înregistrări audio, în care suspecții ar fi oferit indicații persoanelor care urmau să fie audiate în procesul de redobândire a cetățeniei române. Într-un fragment, unul dintre interlocutori le spune solicitanților să răspundă afirmativ și să zâmbească atunci când sunt întrebați dacă au învățat limba română.

