AUDIO//Percheziții CNA într-un dosar de corupție privind eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi

Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală și percheziții în municipiul Chișinău, dar și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar penal de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi.

Potrivit informațiilor publicate, ancheta vizează suspiciuni de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență comise de membri ai comisiilor civile implicate în evaluarea și emiterea certificatelor medicale necesare obținerii sau reînnoirii permisului de conducere. Printre persoanele vizate se află membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale pentru conducători auto și ai Comisiei speciale de evaluare a capacității psihice.

Conform materialelor de anchetă, medicii din cadrul instituțiilor implicate, inclusiv cei de la IMSP Spitalul raional Șoldănești, ar fi emis documentele medicale fără a efectua examinările obligatorii, solicitând și primind în schimb mijloace bănești necuvenite în sume de la 1 000 până la 5 000 de lei, fie direct, fie prin intermediari.

În cadrul operațiunilor de luni dimineață, forțele de ordine desfășoară aproximativ 30 de percheziții la domiciliile, locurile de muncă și mijloacele de transport ale persoanelor implicate, cu scopul de a colecta probe și a documenta faptele investigate.

Totodată, medicul-șef al Secției consultative a Spitalului raional Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore, pe durata cercetărilor, sub acuzația de implicare directă în schema de eliberare ilegală a adeverințelor medicale.

Autoritățile reamintesc că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.