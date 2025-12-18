Au furat felinarele

La Hrușova oamenii sunt deschiși pentru schimbare. Se implică și susțin Autoritățile locale în atragerea proiectelor investiționale și le pasă de aspectul satului. Au reușit să asigure iluminatul stradal printr-un proiect, iar apoi cu sursele locale l-au extins. Au pus lămpi și la cea mai îndepărtată stație auto, cea de pe traseul Poltava, unde noaptea vizibilitatea e scăzută și este pericol de accidente, dar recent acestea au fost furate.

Primarul Pavel Roșca, solicitat de „E.C” remarca că „erau felinare cu baterii solare, astfel că răufăcătorii, probabil urcați pe acoperișul unui microbuz, le-au deșurubat și le-au luat, fără să riște. Le pui, faci frumos, dar trist, că sunt astfel de persoane, care nu au respect pentru averea publică. Sunt în societate doar vreo câteva procente care procedează astfel. Va trebui să procurăm altele, că e nevoie acolo de lumină.”

O lampă de felul celei furate de la stația auto costă cca 700 de lei, dar lipsa ei poate pune în pericol o viață de om.