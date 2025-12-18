Incidente

Au furat felinarele

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 decembrie 2025
9 1 minut pentru citire

La Hrușova oamenii sunt deschiși pentru schimbare. Se implică și susțin Autoritățile locale în atragerea proiectelor investiționale și le pasă de aspectul satului. Au reușit să asigure iluminatul stradal printr-un proiect, iar apoi cu sursele locale l-au extins. Au pus lămpi și la cea mai îndepărtată stație auto, cea de pe traseul Poltava, unde noaptea vizibilitatea e scăzută și este pericol de accidente, dar recent acestea au fost furate.

Primarul Pavel Roșca, solicitat de „E.C” remarca că „erau felinare cu baterii solare, astfel că răufăcătorii, probabil urcați pe acoperișul unui microbuz, le-au deșurubat și le-au luat, fără să riște. Le pui, faci frumos, dar trist, că sunt astfel de persoane, care nu au respect pentru averea publică. Sunt în societate doar vreo câteva procente care procedează astfel. Va trebui să procurăm altele, că e nevoie acolo de lumină.” 

O lampă de felul celei furate de la stația auto costă cca 700 de lei, dar lipsa ei poate pune în pericol o viață de om.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 decembrie 2025
9 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Escrocherie de proporții: schemă de „import” auto din UE, cu prejudicii de 2,5 milioane de lei, trimisă în judecată

16 decembrie 2025

Explozie mortală într-o gospodărie din Ciorescu

15 decembrie 2025

Alertă de securitate la frontiera moldo-ucraineană

13 decembrie 2025

Produse lactate de import reținute la frontieră de ANSA din cauza etichetării necorespunzătoare

12 decembrie 2025
Back to top button