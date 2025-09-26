Alegeri parlamentare

Au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului

Decizia a fost luată urmare sesizării Inspectoratului General al Poliției (IGP), care a atenționat asupra existenței unor riscuri majore la adresa securității în zona de securitate, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării. În astfel de situații, intervenția echipelor specializate ar fi dificilă, întrucât deplasarea acestora în zona de securitate se poate realiza doar cu aprobarea Comisiei Unificate de Control, iar obținerea acestuia este practic imposibilă în termen scurt de timp, ori eventuala suspendare a procesului electoral în ziua alegerilor nu poate depăși 2 ore.

Având în vedere opiniile entităților publice responsabile de domeniile de reintegrare, securitate și ordine publică, în scopul bunei desfășurări a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în secțiile de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, precum și asigurării securității alegătorilor și funcționarilor electorali în ziua votării, Comisia a constatat necesitatea de reamplasare a sediilor secțiilor de votare:

  • secțiile de votare nr. 37/3 și 37/4 din satul Varnița, raionul Anenii Noi în orașul Anenii Noi, raionul Anenii Noi;
  • secția de votare nr. 37/6 din satul Hagimus, raionul Căușeni în orașul Căușeni, raionul Căușeni;
  • secția de votare nr. 37/7 din comuna Cocieri, raionul Dubăsari în municipiul Chişinău;
  • secția de votare nr. 37/8 din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari în municipiul Chişinău.

Totodată, pentru a gestiona eficient eventualele riscuri legate de alertele cu bombă sau alte provocări sau incidente, Comisia constată necesitatea de stabilire preliminară a locațiilor de rezervă pentru restul secțiilor de votare organizate pentru alegătorii din stânga Nistrului:

  • pentru secția de votare nr. 37/2 din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, în comuna Calfa, Anenii Noi;
  • pentru secția de votare nr. 37/5 din satul Copanca, raionul Căușeni, în satul Chircăiești, raionul Căușeni;
  • pentru secția de votare nr. 37/9 din satul Sănătăuca, raionul Florești, în satul Cunicea, raionul Florești;
  • pentru secțiile de votare nr. 37/10 și 37/11 din orașul Rezina, raionul Rezina, în satul Cinișeuți, raionul Rezina;
  • pentru secția de votare nr. 37/12 din comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, în orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă.

Comisia Electorală Centrală reafirmă angajamentul ferm de a organiza un scrutin liber, corect și sigur. Toate măsurile sunt întreprinse pentru ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să își poată exercita dreptul la vot în condiții de deplină liniște, ordine și securitate.

