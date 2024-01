Au făcut primul pas spre colaborare

Consiliul Raional al Tinerilor Dubăsari, a început anul 2024 solicitând o întrevedere cu conducerea raionului Dubăsari. Ședința a avut loc la 3 ianuarie cu participarea mai multor factori de decizie din cadrul Consiliului raional Dubăsari.

Cei 14 tineri au povestit despre responsabilitățile lor din cadrul CRT și și-au expus doleanțele referitoare la colaborarea cu autoritățile locale. Consiliul respectiv și-a suspendat activitatea în 2020, atunci au fost rupte legăturile și a fost nevoie de foarte multă implicare și resurse pentru a-l relansa în 2022.

Președinta Consiliului Raional al Tinerilor Dubăsari a prezentat, folosind și secvențe video cu ce s-a ocupat Consiliul Raional al Tinerilor Dubăsari din 2022 și ce au reușit pe parcursul anului 2023. După prezentare, tinerii și-au exprimat opiniile cum ar dori să dezvolte activitățile structurii în anul 2024,cât și doleanțele pentru a evita problemele cu care s-au confruntat în activitatea anterioară. S-a menționat că entuziasmul a fost forța motrice, dar pentru a organiza activități de anvergură aveau nevoie și de o bază financiară. În 2023 au avut parte doar de bugetarea unei pauze de cafea, deși cerințele față de activitatea structurii creșteau. Au prezentat și cele trei proiecte elaborate pentru a fi implementate în raion pe parcursul anului 2024.

Oficialii au rămas surprinși de inițiativele tinerilor.

Voi, tinerii, aveți capacități și potențial și noi ne mândrim că are cine să ne reprezinte raionul la nivel național, cât și internațional. – a menționat dl Sergiu Grigoriev, președintele raionului Dubăsari.

Vicepreședinți, Gurii Isac și Alexandru Reul, la fel și-au declarat susținerea menționând că sunt deschiși spre colaborări cu tinerii, iar dezvoltarea oportunităților pentru tineri este o prioritate pentru raionul Dubăsari.

În perioada următoare, va mai avea loc o ședință cu reprezentanții Consiliului raional al Tinerilor din raionul Dubăsari ca să fie identificate soluții pentru subiectele abordate, analizate posibilitățile de colaborare și bugetare a activităților de tineret.

– Ședința care a avut loc, m-a umplut pe mine și pe colegii mei de speranță. Conducerea raională ne-a încurajat și ne-a asigurat că este gata să ne ofere o mână de ajutor atunci când vom avea nevoie.Sperăm să avem o colaborare nu doar pe foi, dar și în realitate. – spune Șeremet Maria-Elena, șefa departamentului Participare Bugetară în cadrul CRT Dubăsari

– Părerea mea este ca oferta de transport și rambursarea banilor pentru tineri ar fi un gest semnificativ din partea conducerii raionului, reflectând preocuparea pentru buna participare în diverse activități. Eu consider ca schimbul de informații și dialogul între tineri și autorități pot aduce schimbări pozitive, oferind oportunități și sprijin tinerilor din regiune. – a zis Funica Anastasia, membra departamentului Comunicare în cadrul CRT Dubăsari

– În calitate de membru al Consiliului Raional de Tineret și ținând cont că am venit recent în această structură , pot să afirm că a fost o experiență unică. Am înțeles că părerea noastră contează și că tinerii pot face o schimbare , având o susținere fermă și încrezătoare din partea Consiliului Raional Dubăsari. Am fost îndrumați să mergem mai departe ,către realizări noi pentru acest an , știind sigur că vom dispune de un sprijin. – zice Tincul Iulia, șefa departamentului Proiecte pentru Tineri în cadrul CRT Dubăsari

– Mi-a plăcut că am discutat despre cum vedem noi colaborarea cu Consiliul Raional Dubăsari, am vorbit despre activitatea Consiliului de Tineret Dubăsari în 2023. Pentru 2024 ne propunem niște planuri mari și sperăm să le îndeplinim cu ajutorul și susținerea APL. Personal, m-am bucurat de această ședință. Am aflat că, în calitate de vicepreședinte al CRT Dubăsari, aș putea participa la ședințele și dezbaterile Consiliului Dubăsari, lucru pe care cu siguranță îl voi face. – spune Creț Petru, vice-președintele CRT Dubăsari.

Adelina Ciudin, președinta CRT Dubăsari