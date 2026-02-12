Au făcut averi pe seama celor ce fugeau de înrolare, din Ucraina. Vezi cu ce sume operau

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a cinci învinuiți de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova.

Procurorii PCCOCS și Poliția de Frontieră au documentat cazul și au stabilit că traficul de persoane peste graniețele Republcii Moldova a început în anul 2022, iar inculpații percepeau pentru serviciile lor sume de la 4 la 10 mii de dolari, inițial în valută tradițională, iar din 2023 – în criptomonede Binance.

Oamenii legii au stabilit că gruparea infracțională, care număra cel puțin 20 de persoane, a realizat pe seama cetățenilor ucraineni care doreau să scape de obligația legală de a fi înrolați în armată prin a fugi din țară, un profit de circa 230.000.000 lei.

Printre cei cinci inculpați în dosarul penal instrumentat de Poliția de Frontieră sub conducerea procurorilor PCCOCS, se regăsește și organizatorul grupului infracțional, plasat în arest preventiv. Ceilalți patru inculpați se ocupau de transportarea migranților (doi bărbați) și de spălarea banilor (alți doi bărbați). O parte din aceștia au fost reținuți în iulie 2025, precum anunțase Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

La solicitarea procurorilor PCCOCS, judecătorul de instrucție a aplicat sechestru pe o sumă de peste 750.000 lei din contul în criptomonedă al unuia din membrii grupului infracțional, responsabil de convertirea monedei electronice primite în alte valute tradiționale. De asemenea, au fost sechestrate și mijloace de transport în sumă de aproape 500.000 lei.

Inculpații sunt din Tighina și Tiraspol (ca majoritatea membrilor acestui grup infracțional), cu vârste cuprinse între 34 și 43 de ani. După ce intrau în contact cu membrii grupului infracțional, migranții călătoreau din diferite orașe ale Ucrainei (Harkov, Ujgorod și altele) spre Moldova, ghidați prin aplicațiile mobile Telegram și WhatsApp de către membrii rețelei infracționale.

Astfel, migranții primeau instrucțiuni privind ocolirea posturilor de control din Ucraina, pentru ca ulterior să le asigure trecerea ilegală a frontierei cu Moldova, prin regiunea din stânga Nistrului a țării (în unele cazuri la ore de după miezul nopții, inclusiv prin folosirea mașinilor cu numere de Italia). Mai apoi, aceștia erau transportați la Chișinău sau în alte localități, de unde erau preluați de complici pentru tranzitarea frontierei spre România.

Investigațiile penale continuă sub conducerea procurorilor PCCOCS și în privința altor peste 50 de cauze penale, inclusiv în privința altor membri ai grupului infracțional, iar trei co-organizatori urmează să fie anunțați în căutare.

Nu este unicul grup infracțional care a intrat în vizorul oamenilor legii. Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință de condamnare în privința organizatorului și a unui alt complice pentru fapte similare, în ianuarie 2025 (o sentință cu suspendare, iar alta – cu aplicarea amenzii). Totodată, în 2025, procurorii au trimis în judecată alte două dosare care-i vizează pe membrii acestui grup infracțional, inclusiv cei doi taximetriști – tată și fiu – într-un alt epizod despre care procuratura a anunțat în 2024.

De asemenea, procurorii PCCOCS oferă noi informații și într-un alt dosar de organizare a migrației ilegale, în cazul sechestrului aplicat pe criptomonede în valoare aproximativă de 20.000.000 lei (într-un caz de transportare a peste 200 de ucraineni):

După anunțarea în 2025 de către Procuratura Generală a acestui sechestru aplicat la solicitarea procurorilor PCCOCS, în 2026 prin intervenția procuraturii specializate a fost aplicat sechestru pe o altă sumă în același dosar, de peste 500.000 lei.

După aplicarea sechestrului pe această sumă impunătoare din venit ilegal, deși organizatorului acestui grup infracțional a fost reținut în Spania, dânsul fusese eliberat sub control judiciar în scurt timp – situație care ar implica continuarea indirectă a activității infracționale a acestuia. Prin urmare, procurorii PCCOCS au solicitat extrădarea organizatorului în Moldova, pentru investigarea penală în cadrul acestui dosar.

Notă: Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

# # #

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS