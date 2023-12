Au dat bani și au venit să vadă cum au fost gestionați, la Criuleni

Membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA) au poposit luni, 4 decembrie, 2023, la Criuleni, să vadă cu propriii ochi cum au fost investiți banii donați de companiile lor în dezvoltarea infrastructurii de agrement la Centrul de zi și plasament temporar pentru persoane vârstnice și cu dizabilități „A. Grajdian” din or. Criuleni.

Tatiana Neculai, șefa Centrului, le-a prezentat lucrările și rezultatele investițiilor făcute pe banii unor companii care fac parte din asociație și care au donat: „Am conservat castraveți murați pentru toată iarna, și niște ardei am pus în borcane. Am cultivat și buruiene aromatice pentru bucătăria centrului. Am reușit să instalăm sera pe la finele lunii iunie, și am început cam târziu, dar la anul viitor sperăm să începem mult mai devreme. Din momentul ce a fost amplasată sera, foarte multă lume, deși era destul de târziu, la sfârșit de iunie, ne-a dăruit răsad de legume, de flori. Cineva ne-a trimis din Italia niște semințe de ardei și am conservat. Bătrânii au interesul față de această activitate, ieșeau dimineața devreme să ude răsadul, să toarne cu mânuța lor apă la rădăcina plantelor. Majoritatea oamenilor sunt de la țară, au experiența și cunosc rostul creșterii legumelor, știu că în sere se lucrează dimineața devreme, pentru a nu le dăuna plantelor, dar și oamenilor. Un alt obiect este acest foișor. Am convenit cu antreprenorul ca el să fie din lemn, să aibă bare de suport și acces cât mai ușor pentru beneficiari, să fie o podea de lemn confortabilă pentru picioare toamna târziu sau chiar iarna. În foișor este aer, este un loc mai retras dacă la cineva vin rudele. Planificăm să avem și activități la umbra lui. Ne străduim să creăm la centru condiții cât mai apropiate de cele de acasă, or nu avem o instituție cu regim închis”.

Ana Groza, directoarea executivă a Asociației Investitorilor Străini, a spus că proiectul respectiv a început cu un îndemn pentru membrii săi în februarie 2023, pentru a contribui la construcția unui foișor.

„Inițial, ne-am propus să construim un foișor aici, la Criuleni, dar după cum s-au adunat bani, am reușit să construim patru astfel de sere, inclusiv la Chișinău, Cocieri (Dubăsari), Sarata Galbenă (Hâncești) și aici, la Criuleni. Scopul proiectului este de a găsi ocupație pentru rezidenții centrului, dar și a suplini cu legume necesitățile acestui centru de plasament. Membrii Asociației Investitorilor Străini, sunt pionieri în domeniul implementării proiectelor sociale. Ei promovează responsabilitatea socială corporativă și vrem să dăm și noi un exemplu pentru celelalte companii să se alăture acestei campanii. Am ținut să venim anume azi, 4 decembrie, pentru că ieri a fost Ziua Persoanelor cu Dizabilități și este o zi marcantă în care ne-a dorit să fim alături de beneficiarii acestui centru. Proiectul a fost în valoare de 300 de mii de lei, pentru toate cele patru sere și un foișor. Aici la Criuleni noi am contribuit cu aproximativ 50 de mii de lei pentru seră, 50 de mii de lei de la Asociația „Fabrica de fericire” și deja autoritățile locale au mai venit cu un suport, aproximativ 130 de mii, pentru foișor”, a spus Ana Groza.

Steluța Andrei, fondatoarea și președinta AO „Fabrica de fericire”, a ținut să mulțumească celor ce s-au implicat și au făcut posibile aceste investiții de lungă durată, prietenoase mediului, și au susținut financiar centrul de plasament din Criuleni și altele, și a dat citire unei liste de companii care fac parte din asociație și care au donat bani pentru aceste proiecte: „Mulțumim tare mult că v-ați făcut drum până aici. Mai sunt alte trei locații pe care le puteți vizita, să vedeți lucrările făcute din veniturile companiilor dvs, însemnând contribuția fiecărui membru al companiilor. Ne vedem și pe viitor, o să fim curioși să vedem ce roade reușiți să scoateți vara viitoare din seră”.

Alexandr Koss, președintele Consiliului de Administrație al unei companii, prezent la e Criuleni, a spus: „Observăm ce probleme mari au persoanele în vârstă în zona unde ne desfășurăm activitatea. Cu regret, ei se simt abandonați, și sunt suficient de mulți, iar condițiile în care trăiesc adesea sunt precare. Compania noastră desfășoară proiecte similare la nordul Republicii Moldova, pentru beneficiari din cele mai vulnerabile categorii ale populației, cum ar fi copii cu dizabilități, persoane în etate din case de bătrâni, colaborăm în acest sens cu organizații caritabile și creștine, și ne străduim să ne implicăm mai des. Legea ne permite să folosim în acest scop 2% din profit, neimpozabili. Ne străduim în măsura posibilităților noastre.”

De la numele beneficiarilor, dna Tamara Punga le-a mulțumit antreprenorilor pentru posibilitatea de a avea ocupații în seră și în foișor și i-a invitat să vină mai des în vizită.