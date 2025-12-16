Au aprobat bugetul r. Criuleni și strategia pentru următorii cinci ani

Ședința Consiliului Raional Criuleni din 16 decembrie a început cu 27 de consilieri în sală, spre final alăturându-se și cel de-al 28-lea.

Ședința a debutat cu recunoașterea publică a meritelor fostei deja șefe a Centrului de Sănătate Criuleni, dna Violeta Panico, care s-a ales cu un buchet de flori și aplauze pentru prestația sa la cârma instituției pe parcursul a 22 de ani. Președintele raionului, Alexandru Carțîn, a recunoscut că inițiativa gestului de mulțumire aparține consilierilor cu mai multe mandate în consiliu, a enumărat o parte din realizările dnei Panico pe parcursul ultimilor ani, și i-a urat mult succes în activitățile dumneaei ce urmează. Cu un mesaj de felicitare s-a alăturat președintelui și consilierul Iurie Andriuța. La rândul său, dna Panico le-a urat consilierilor putere și decizii corecte.

Ședința s-a remarcat prin unanimitate covârșitoare la aprobarea celor 9 proiecte de decizii incluse pe ordinea de zi, inclusiv adoptarea bugetului pentru anul 2026. Președinții comisiilor de specialitate au anunțat din start că avizele asupra proiectelor sunt toate pozitive, iar discuțiile asupra prevederilor documentului n-au depășit cadrul comisiilor – toate au fost clarificate până la ședință. Doar câteva prevederi – ce țin de limitele de parcurs a automobilelor de serviciu și numărul acestora, aspecte explicate de Ivan Lungu, șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și arhitectură, și lipsa de alocări financiare pentru un microbuz al Direcției Educație au mai ținut atenția consilierilor în plenul ședinței. „Nu le putem da surse pentru microbuz, dacă nu au cerut” – a fost remarca unor consilieri la propunerea consilierului Vasile Iapără de a acorda mai mulți bani pentru deservirea transportului Direcției Educație, iar șefa acesteia a lipsit de la ședință pentru a explica cum se deplasează elevii la olimpiade sau competiții folosind acest transport. Astfel, consilierii au aprobat bugetul raional pentru anul 2026, care prevede venituri de 268 953,1 mii lei și cheltuieli de 276 133,2 mii lei, mai mult față de bugetul pentru 2025 cu 29 de milioane. Cele mai multe cheltuieli – 80,5%, îi revin domeniului învățământului, bani care vin din bugetul de stat, explica Olga Simon, șefa direcției finanțe. Deficitul bugetar admis de 7,18 milioane lei, urmează a fi acoperit ulterior din soldul bugetului raional pentru anul 2025. Fondul de rezervă al Consiliului Raional va constitui 950 de mii de lei. De asemenea, au fost aprobate efectivele-limită ale statelor de personal din instituțiile finanțate din bugetul raional. Componenta raională a transferurilor categoriale este de 6,8 milioane lei, iar fondul de educație incluzivă – de 3,8 milioane lei.

Tot azi la ședință a fost aprobată Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru anii 2026-2030. Documentul a fost supus consultărilor publice pe parcursul a două luni și conține scopuri pentru fiecare primărie, instituție, agent economic, doar dacă există pentru ele și surse de finanțare. Diana Rusu, secretara Conisliului Raional, a informat că în strategie va mai fi adăugat un capitol privind „Protecția drepturilor omului”, ca urmare a propunerilor venite din partea dnei Maria Zugravu, doar că la următoarea ședință consilierii vor reveni la acest capitol, pentru a-l include în strategie în formă desfășurată și îmbunătățită.

La finalul ședinței, Alexandru Carțîn a informat că ceremonia „Omul anului 2025” va avea loc la 24 decembrie 2025, la Pensiunea „Holercani”, iar Elena Frumosu, șefa Secției cultură și turism, a anunțat că la 21 decembrie, ora 15.00, va avea loc concertul aniversar cu prilejul a 50 de ani de activitate a Centrului raional de Cultură și Tineret Criuleni, eveniment la care sunt invitați și consilierii raionali.

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.