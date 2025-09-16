SportivUncategorized

Au ales noul, al 16, selecționer al Naționalei Moldovei

Comitetul Executiv al FMF a aprobat numirea cu unanimitate de voturi.

Lilian Popescu,născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești  a fost desemnat  noul selecționer al Naționalei Moldovei, după ce Sergiu Cleșcenco și-a anunțat demisia.

Lilian Popescu și-a început activitatea fotbalistică  la formația „Cristalul” Fălești. A jucat ulterior la echipele FC Agro Chișinău, „Nistru” Otaci, Sheriff Tiraspol, „Olimpia” Bălți și Ekibastuzeț (Kazahstan).   Are la activ 6 prezențe pentru echipa Națională a Moldovei. 

A antrenat echipele „Olimpia” Bălți, „Nistru” Otaci, FC Costuleni, Veris, FC Tiraspol, Sheriff, Petrocub, FC Zimbru, iar în prezent este manager sportiv la FC Petroclub.

Cu FC Petrocub, Hîncești, fondat în 1999, a câștigat Cupa Moldovei în 2020 și a participat câțiva ani la rând în cupele europene.   

Din 2025, deține funcția de antrenor al selecționatei U19 a Moldovei.

 A fost desemnat de 4 ori cel mai bun antrenor moldovean al anului în Ancheta FMF: în 2014, 2018, 2020 și 2022. 

Pentru mine, personal, este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să preiau timona Echipei Naționale.

Știu că Naționala traversează o perioadă dificilă, însă sunt convins că doar împreună – prin disciplină, dăruire maximă și efort comun – putem schimba lucrurile spre bine. Vin cu ambiție și responsabilitate pentru a forma o echipă unită și competitivă, care să reprezinte cu mândrie Republica Moldova.

Cred cu tărie că doar prin muncă, disciplină și responsabilitate putem clădi un adevărat orgoliu național și aduce schimbările care să aducă bucurie suporterilor noștri. Hai, Moldova!”,

Debutul său ca antrenor al Naționalei  va avea loc pe 9 octombrie, în amicalul cu România, la București.

 

