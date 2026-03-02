Au acordat reduceri și celor ce nu le-au cerut

La 20 februarie, consilieri orașului Criuleni au modificat decizia adoptată de ei la 15 decembrie 2025 prin care s-au stabilit taxele locale în primăria or. Criuleni pentru anul 2026.

Proiectul deciziei discutat la ședința la care au participat toți 17 consilieri a fost prezentat de primarul Mihail Sclifos, care a propus ca taxele anuale pentru unități pentru comerț cu amănuntul calificate ca super-magazin și hiper-magazin să fie micșorate. Propunerea primarului a fost susținută de 13 consilieri, 4 s-au abținut. În cazul super-magazinului, taxa nouă propusă va constitui 100 de mii de lei anual, în loc de 130 mii, iar la hiper-magazin micșorarea s-a propus de la 150 mii anual la 100 de mii de lei.

În dezbateri s-au expus și consilierii. Ghenadie Panfili, unul dintre cei ce s-au abținut, a presupus că decizia dată a consilierilor orașului ar putea crea un precedent, când mai mulți antreprenori se vor simți în drept să vină și să ceară revizuirea taxelor locale aplicate în 2026. Primarul a explicat că unitățile comerciale care au fost „grațiate” în acest fel au cei mai mulți angajați, iar președintele ședinței din 20 februarie, Vitalie Onișciuc, a concluzionat că prin această decizie se va crea „un climat favorabil” de activitate agenților economici.

„Tactica asta nu-i chiar normală, de a revizui taxele, după ce a fost deja aprobat bugetul. De aceea, pe viitor, dacă apar așa probleme, domnii să vină când se discută taxele și să-și apere interesele organizațiilor. Agenții economici trebuie informați când se discută bugetul și să vină la ședințe”, a spus Mihail Sclifos – consilierul.

Pentru revizuirea taxei a scris demers către consiliu un singur agent economic, care administrează hiper-magazinul de materiale de construcție, care a motivat cererea prin aceea că nicăieri în Moldova unitățile de comerț din acest lanț nu achită taxe locale atât de mari.

Președinta comisiei pentru activități economico-financiare, Olga Gabura, a confirmat, că administratorii super-magazinelor n-au cerut micșorarea taxei, dar că membrii comisiei au decis să le-o micșoreze cu scopul ca să motiveze și alți agenți economici să deschidă unități de comerț de așa fel în or. Criuleni, suplinind, poate, și banii care nu vor ajunge în buget, ca efect al micșorării votate la 20 februarie.