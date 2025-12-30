Atenționare pentru șoferi: condiții dificile de circulație pe traseele M1 și M5

Poliția Națională informează participanții la trafic că, pe traseele naționale M1 și M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe carosabil s-a format ghețuș. Aceste condiții îngreunează circulația și cresc riscul producerii accidentelor rutiere.

În acest context, polițiștii recomandă șoferilor:

să reducă viteza de deplasare și să o adapteze permanent condițiilor de drum;

să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față;

să evite manevrele bruște, precum frânările sau schimbările rapide de bandă;

să se asigure că autovehiculul este echipat corespunzător pentru sezonul rece;

să respecte cu strictețe indicatoarele rutiere și semnalele agenților de circulație.

Autoritățile monitorizează situația și intervin, la necesitate, pentru menținerea siguranței rutiere. În caz de dificultăți sau situații de urgență, șoferii sunt îndemnați să solicite sprijinul Poliției, apelând numărul unic de urgență 112.