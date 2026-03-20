Atenție: Tentative de escrocherie în numele CNAM. Cetățenii, îndemnați să nu ofere date personale

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) avertizează populația asupra unor tentative de escrocherie în care persoane necunoscute contactează cetățeni și solicită date personale sub pretextul că statutul de asigurat ar urma să expire.

Potrivit instituției, escrocii cer codul personal și numărul poliței de asigurare medicală, invocând necesitatea „actualizării” sau „prelungirii” statutului în sistemul de asigurare medicală obligatorie.

Reprezentanții CNAM subliniază că angajații instituției nu solicită astfel de informații prin telefon sau prin rețele de socializare.

Autoritățile atenționează că orice apel sau mesaj primit pe platforme precum WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, prin care sunt cerute date personale, bancare sau alte informații confidențiale, trebuie tratat cu maximă precauție.

Cetățenii sunt îndemnați:

să nu ofere date personale sau financiare;

să raporteze imediat astfel de cazuri autorităților competente.

Pentru verificarea statutului în sistemul de asigurare medicală obligatorie, CNAM recomandă utilizarea exclusivă a canalelor oficiale. Informațiile pot fi accesate online, pe pagina instituției, la secțiunea „Servicii”, subrubrica „Verificarea statutului AOAM”, sau prin intermediul Serviciului telefonic Info CNAM – 0 800 99999.

Autoritățile reamintesc că protejarea datelor personale este esențială pentru prevenirea fraudelor și îndeamnă populația să manifeste vigilență sporită în fața acestor tentative de înșelăciune.