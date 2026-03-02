Atenție: schemă de fraudă online cu SMS-uri false în numele MPay și EVO

Autoritățile avertizează asupra unei campanii de fraudă online în care este utilizată ilegal identitatea serviciilor guvernamentale MPay și EVO. Mai mulți cetățeni au primit mesaje SMS prin care sunt anunțați despre o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link suspect pentru achitare.

Specialiștii în securitate cibernetică precizează că această adresă nu aparține Guvernului Republicii Moldova și face parte dintr-o schemă de tip phishing, creată pentru colectarea frauduloasă a datelor personale și bancare. Platforma oficială pentru efectuarea plăților este exclusiv mpay.gov.md, iar utilizatorii sunt îndemnați să verifice întotdeauna existența domeniului guvernamental „.gov.md” înainte de a introduce informații sensibile.

Instituțiile responsabile subliniază că serviciile MPay și EVO nu trimit linkuri prin SMS pentru achitarea urgentă a taxelor și recomandă ignorarea mesajelor suspecte. Cetățenii sunt sfătuiți să nu acceseze asemenea linkuri și să nu furnizeze date personale pe site-uri necunoscute.

Persoanele care au primit astfel de mesaje sunt rugate să le raporteze imediat autorităților competente la adresele oficiale csirt@asc.gov.md sau cyber.sec@egov.md, pentru investigarea cazurilor și prevenirea extinderii fraudei.