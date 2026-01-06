Atenție la utilizarea surselor de încălzire!

Anul 2026 abia a început, iar în raionul Criuleni au fost deja înregistrate două incendii de proporții.

În noaptea de 4 ianuarie la Corjova, a ars în totalitate o casă din lemn. Stăpânii au scapat cu zile, căci era casa de vacanță, dar prejudiciul depășește 400 mii lei.

La 6 ianuarie, pe la ora 02 de noapte, pompierii au fost chemați să stingă un incendiu în or. Criuleni. Gosposdarul a suferit doar pagube materiale – trei camere din casă necesită repararație impunătoare.

Motivele izbucnirii incendiilor se analizează, dar conform cercetărilor preliminare, cauza principală este nerespectarea regulilor de încălzire în sezonul rece.

Secția Situații Excepționale Criuleni îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență pentru a evita tragediile.

Neglijența în exploatarea sobelor, coșurilor de fum necurățate și utilizarea instalațiilor improvizate pot genera pierderi materiale considerabile și pot pune în pericol viața oamenilor.

Recomandările salvatorilor:

verificați și curățați coșurile de fum;

nu folosiți sobe sau aparate de încălzire improvizate;

nu lăsați focul nesupravegheat;

păstrați distanța față de materialele combustibile.

Prevenția este cea mai sigură soluție!