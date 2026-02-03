Social

Atenție la falsa „plată de 5.000 lei”: CNAS avertizează despre o schemă de fraudă

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează populația asupra apariției în spațiul public a unor informații false care promit acordarea a câte 5.000 de lei persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei pretinse cereri electronice.

Instituția precizează că în Republica Moldova nu există un „fond social” și niciun program oficial care să prevadă astfel de plăți.

Reprezentanții CNAS avertizează cetățenii să nu acceseze link-uri necunoscute, să nu completeze date personale și să manifeste prudență, întrucât schema este promovată de persoane rău intenționate cu scopul de a obține acces la informații personale și de a comite fraude.

Pentru informații sigure și verificate, cetățenii sunt îndemnați să consulte exclusiv sursele oficiale ale CNAS: site-ul instituției, pagina oficială de Facebook și Centrul de Apel – 022 257 777.

