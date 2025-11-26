Atenție la drum: Cod Galben de ceață pentru mâine, pe întreg teritoriul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de ceață valabil pentru ziua de mâine, 27 noiembrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 03:00-12:00, perioadă în care, pe arii extinse, se va forma ceață densă, cu o vizibilitate de aproximativ 200 de metri.

Potrivit SHS, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, informațiile și harta avertizărilor vor fi actualizate.

Pentru a preveni accidentele și situațiile de risc, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte următoarele reguli esențiale:

utilizați luminile de ceață, nu doar farurile normale;

adaptați-vă viteza la condițiile de vizibilitate redusă;

măriți distanța față de vehiculul din față pentru a avea timp de reacție;

dacă vizibilitatea devine extrem de redusă, opriți într-un loc sigur (în afara carosabilului, cu avariile aprinse).

Autoritățile recomandă participanților la trafic să-și planifice din timp deplasările pentru intervalul menționat și să urmărească actualizările meteo emise de SHS.