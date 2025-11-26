Social

Atenție la drum: Cod Galben de ceață pentru mâine, pe întreg teritoriul țării

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 noiembrie 2025
8 1 minut pentru citire

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de ceață valabil pentru ziua de mâine, 27 noiembrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 03:00-12:00, perioadă în care, pe arii extinse, se va forma ceață densă, cu o vizibilitate de aproximativ 200 de metri.

Potrivit SHS, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, informațiile și harta avertizărilor vor fi actualizate.

Pentru a preveni accidentele și situațiile de risc, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte următoarele reguli esențiale:

  • utilizați luminile de ceață, nu doar farurile normale;
  • adaptați-vă viteza la condițiile de vizibilitate redusă;
  • măriți distanța față de vehiculul din față pentru a avea timp de reacție;
  • dacă vizibilitatea devine extrem de redusă, opriți într-un loc sigur (în afara carosabilului, cu avariile aprinse).

Autoritățile recomandă participanților la trafic să-și planifice din timp deplasările pentru intervalul menționat și să urmărească actualizările meteo emise de SHS.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 noiembrie 2025
8 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Șase orașe din Moldova, inclusiv Criuleni, au primit din partea UE utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență

25 noiembrie 2025

Unguentele miraculoase, vândute pe rețele: în loc de venin de albină – compuși de laborator, ambalați frumos

25 noiembrie 2025

O sobă defectă a pus în pericol viața a trei persoane, inclusiv doi copii

25 noiembrie 2025

„Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență”

24 noiembrie 2025
Back to top button