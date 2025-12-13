Social

Atenție la campaniile false

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 decembrie 2025
29 Mai puțin de un minut

În spațiul online circulă în aceste zile linkuri care promovează presupuse „cadouri de Crăciun” oferite de Linella, direcționând utilizatorii către site-uri neoficiale, precum okmac.buzz. Reprezentanții companiei nu au anunțat nicio campanie de acest tip prin platforme externe.

Promoțiile și ofertele reale ale rețelei Linella sunt comunicate exclusiv prin site-ul oficial și canalele oficiale de social media. Specialiștii în securitate online avertizează că astfel de pagini pot reprezenta tentative de fraudă, având ca scop colectarea datelor personale.

Utilizatorii sunt îndemnați să evite accesarea linkurilor suspecte și să verifice întotdeauna sursa informațiilor înainte de a oferi date personale.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 decembrie 2025
29 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Bucurie pentru colecționari

13 decembrie 2025

Avertizorii de integritate în Republica Moldova: între lege și realitatea din comunități

13 decembrie 2025

Trierea s-a terminat: De azi compensațiile intră în cont

12 decembrie 2025

Gospodăriile eligibile pentru compensații au fost deja stabilite

12 decembrie 2025
Back to top button