Atenție la campaniile false

În spațiul online circulă în aceste zile linkuri care promovează presupuse „cadouri de Crăciun” oferite de Linella, direcționând utilizatorii către site-uri neoficiale, precum okmac.buzz. Reprezentanții companiei nu au anunțat nicio campanie de acest tip prin platforme externe.

Promoțiile și ofertele reale ale rețelei Linella sunt comunicate exclusiv prin site-ul oficial și canalele oficiale de social media. Specialiștii în securitate online avertizează că astfel de pagini pot reprezenta tentative de fraudă, având ca scop colectarea datelor personale.

Utilizatorii sunt îndemnați să evite accesarea linkurilor suspecte și să verifice întotdeauna sursa informațiilor înainte de a oferi date personale.