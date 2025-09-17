Est-CurierPoliţie

Atenție! Este căutată o femeie în etate!

Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei femei de 84 de ani, din Ialoveni, care a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut.

🔎 Semnalmente: Înălțime – 1,60 m, ochi – căprui, corpolență – medie. Se deplasează cu ajutorul a două bastoane.  În momentul dispariției purta fustă gri închis, geacă gri și basma verde.

📞 Dacă dețineți informații care ar putea ajuta la localizarea acesteia, sunteți rugați să apelați imediat:
➡️ 068 244 443
➡️ 0268 222 02

Orice detaliu poate fi important pentru identificarea persoanei dispărute!

