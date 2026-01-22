Est-Curier

Atenție! Doi câini, cu zgarde la gât, se află în Criuleni. Poate cineva îi caută! (foto)

Doi câini adulți, de rasă, unul Ciobănesc European (femelă) și un Lup Canadian negru (mascul), ambii purtând zgarde, se plimbă liber pe străzile Stepelor și Alecsandri din or. Criuleni. La redacție s-a adresat un locuitor de pe una din străzi, cu rugămintea să facem public cazul, că poate cineva îi caută.

Dl Ion, care ne-a sesizat, adaugă că unii trecători se și tem de ei, câinii devasteaza lăzile cu gunoi, semn că sunt înfometați, iar cei de prin curți îi latră, se crează astfel și un tărăboi general. „Eu am știubeie cu albini, și câinii mei din curte latră la cei doi din drum, îmi trezesc albinile, acelea ies din știubei și îngheață. Eu cred că cei doi câini sunt de rasă pură,  pentru că au semnele distinctive specifice. Am lucrat la viața mea în domeniul chinologic și cunosc aceste semne. În plus, câinii înțeleg poruncile omului. Ar fi păcat să se piardă, poate cineva îi caută”, spune bărbatul. 

Cei doi câini au fost fotografiați de alți criuleneni și fotografiile a fost publicate pe un grup de locuitori ai orașului Criuleni, de unde le preluăm și noi, cu asigurările d-lui Ion de pe str. Alecsandri, care i-a recunoscut că sunt animalele despre care ne-a spus și el. 

Dacă citiți această informație, vă rugăm să o distribuiți pe grupurile pe care le cunoașteți, poate, într-adevăr, cineva caută aceste două suflete rătăcite, ținând cont că au fost sărbătorile, iar artificiile au făcut spectacol în fiecare cătun, speriind animalele. 

Foto: Fb//Andrian Proca.
Foto: Fb // Oleg Bulat.
