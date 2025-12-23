Est-CurierInternațional

Atenție, dacă călătoriți în România! Avertizare de viscol în sud, vor fi afectate 18 județe

Administrația Națională de Meteorologie din România a emis două avertizări de vreme rea, inclusiv un cod galben de vânt, ninsori, pe alocuri viscolite, care vor aduce pe drumuri posibil și polei. 
Atenționarea meteo vizează perioada 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10

            În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.
Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.
Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).

 CODUL GALBEN de vânt, ninsori, viscol și polei va afecta Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului

           Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).
În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm.
Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

